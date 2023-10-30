ChatGPT Plus Abonelerine Yeni Özellikler Geldi: Dosya Yükleme, Veri Analizi ve Dahası!

OpenAI, ChatGPT Plus aboneleri için yeni beta özelliklerini kullanıma sunmaya başladı.

Aboneler, yeni güncellemenin dosya yükleme ve bunlarla çalışma olanağının yanı sıra çoklu mod desteği de içerdiğini bildirdi.

Yeni özellikler, ChatGPT Enterprise planı tarafından sunulan ofis özelliklerinin bir kısmını bağımsız bireysel aboneliğine getiriyor.

Artık yeni Gelişmiş Veri Analizi özelliği ile dosya ChatGPT'ye gönderildikten sonra, üzerinde çalışmaya hazır hâle gelmeden önce ChatGPT dosyayı bir süre inceliyor ve verileri özetlemek, soruları yanıtlamak veya istemlere göre veri görselleştirmeleri oluşturmak gibi bir dizi özellik kullanmanıza olanak tanıyor.

DALL-E 3 ile Görsel Oluşturmak Artık Plus Abonelerine Mümkün

ChatGPT'nin yeni özellikleri yalnızca metin dosyalarıyla sınırlı değil. Threads'te bir kullanıcı, bir kapibara görüntüsü yüklediği ve ChatGPT'den DALL-E 3 aracılığıyla buna dayalı Pixar tarzı bir görüntü oluşturmasını istediği bir konuşmanın ekran görüntülerini yayınladı.

Daha sonra ilk görüntünün konseptini yineleyerek bu sefer bu görüntüye kaykay eklemesini istediler ve ChatGPT bu konuda da başarılı sonuçlar verdi.

Peki siz bu yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.