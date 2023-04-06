ChatGPT 4 Nasıl Ücretsiz Kullanılır?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren en büyük yeniliklerden birisi yapay zeka oldu. Günümüzde sağlık hizmetleri, navigasyon, e-ticaret, savunma sanayi gibi pek çok alanda yapay zeka robotlarından yararlanılıyor.

Çeşitli içerik platformlarında en çok kullanılan yapay zeka robotlarından birisi haline gelen ChatGPT, artık neredeyse herkes tarafından tanınıyor. Milyonlarca kullanıcısı olan ChatGPT ile metin yazma, çeviri, yazılım geliştirme, senaryo yazma, matematik denklemlerini çözme gibi işlemler kolayca yapılabiliyor.

Yapımcısı OpenAI olan ve yapay zeka sohbet robotu olarak tanımlanan ChatGPT 3’ün geliştirilmiş versiyonu ise ChatGPT-4 olarak karşımıza çıkıyor. Bir önceki versiyonu olan ChatGPT 3.5 ile kıyaslandığında daha gelişmiş muhakeme yeteneğine sahip bir yapay zeka robotu olarak tanıtılan ChatGPT 4 sayesinde birçok işi insan gücüne ihtiyaç duymadan halletmeniz mümkün.

ChatGPT 4, normalde önceki sürümlerden farklı olarak sadece ChatGPT Plus üyeliği olanlar tarafından ücretli bir şekilde kullanılabiliyor. Ancak bu teknolojiyi kullanan bazı araçlar, bu teknolojiden sizlerin de ücretsiz bir şekilde yararlanmanızı sağlıyor.

ChatGPT-4’ü Ücretsiz Kullanmanın 4 Farklı Yolu

Bing

HuggingFace

Nat.dev

Ora.sh

1. Bing ile ChatGPT-4’ü Ücretsiz Kullanın

Microsoft’un yaptığı dev yatırım ücretsiz olarak ChatGPT-4 kullanmanıza olanak sağlıyor. Google ile rekabet halinde olan Bing, Microsoft’un bu yatırımı sayesinde hem arama motoru olarak kullanılabiliyor hem de yapay zeka robotuyla sohbet edebilme imkânı sunuyor.

ChatGPT-4’ü kullanan Bing sayesinde normalde OpenAI üzerinden her ay ödeme yaparak yararlanabileceğiniz bu teknolojiyi ücretsiz bir şekilde kullanma şansınız doğuyor. Bing ile ChatGPT-4’ü ücretsiz kullanmak için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Bilgisayarınıza Microsoft Edge’yi indirin.

Telefondan giriş yapmak istiyorsanız Bing uygulamasını indirebilirsiniz.

Microsoft Edge’den Bing.com sitesine giriş yaptığınızda üst kısımda Sohbet sekmesi karşınıza çıkıyor.

sitesine giriş yaptığınızda üst kısımda Sohbet sekmesi karşınıza çıkıyor. Sohbet sekmesine tıkladığınızda ise yapay zeka sohbet robotuna sorabileceğiniz örnek soru tipleri gösteriliyor.

Alt kısımda ise yapay zekanın nasıl bir işlem yapmasını istediğinize uygun bir seçim yapmanız bekleniyor. Yaratıcı, dengeli ve kesin olarak birbirinden ayrılan işlem türlerinden yaratıcı olanı seçtiğinizde yapay zeka daha özgür bir şekilde içerik üretimini gerçekleştiriyor.

Kesin seçeneğini işaretlediğinizde güvenilir kaynaklardan birebir veya birebire yakın bilgilerle içerik oluşturuyor. Dengeli seçeneği adından da anlaşılacağı üzere iki format arasında bir denge oluşturarak hem güvenilir kaynaklardan yararlanıp hem de doğal bir sohbet formatı üzerinden ilerliyor.

Alt kısımda bulunan sohbet sekmesinde yapay zekaya yaptırmak istediğiniz iş hakkındaki bilgileri girmeniz gerekiyor.

Telefondan Bing uygulamasını açtığınızda mikrofon yardımıyla konuştuklarınızı bu sohbet alanına otomatik olarak yazdırma şansınız bulunuyor.

Talebiniz doğrultusunda içerik hazırlamaya başlayan yapay zeka robotu gerekli durumlarda sizden daha fazla bilgi talep edebiliyor. Kullandığı kaynakları sıralı bir şekilde önünüze süren Bing, yapay zekanın sorularına verebileceğiniz cevaplar için çeşitli alternatifler sunuyor. Dilerseniz bu cevaplardan birini seçerek ilerleyebilir veya kendi cevabınızı yine sohbet kutucuğuna yazabilirsiniz.

Bunun yanında WEB tarayıcısında kullanılmasa da Bing uygulaması üzerinden yapabileceğiniz alternatif işlemler de mevcut. Bu işlemler arasında paragraf, e-posta - blog gönderisi yazma gibi seçenekler yer alıyor. Dil ve üslup açısından profesyonel, günlük, coşkulu, bilgilendirici, komik gibi seçenekler sunuluyor. İstediğiniz içeriğin uzunluğunu belirlemek için ise uzunluk sekmesinde yer alan kısa, orta ve uzun seçeneklerinden birini tercih etmeniz yeterli oluyor.

Microsoft Bing'in yapay zekası kullanıma açıldığında Tamindir ekibi olarak bir deneme yapmıştık. AI ile sohbet edip, onu tanımak istediğimizde de kendisini en iyi şekilde anlatan, güvenilir kaynak olarak Tamindir'i ilk sırada önermişti. Konu özelindeki haberimizi buradan inceleyebilirsiniz: Microsoft Bing Yapay Zekası Herkese Açıldı: Tamindir'i Kaynak Olarak Gösterdi!

2. Hugging Face ile ChatGPT-4’e Erişin

Tıpkı Bing uygulamasında olduğu gibi Hugging Face üzerinden de ChatGPT-4 ile sohbet başlatabilirsiniz. Hugging Face sunucusunun aşırı yoğun olduğu durumlarda ChatGPT-4 yapay zeka robotundan sonuç almanız OpenAI üzerinden yapacağınız işlemler ile kıyaslandığında daha uzun sürebiliyor.

Hugging Space’i WEB tarayıcınızda açtıktan sonra ChatGPT-4 ile işlem yapabileceğiniz bir hub’a geçmeniz gerekiyor.

Bu linke tıkladığınızda açılan sohbet kutusu ChatGPT-4 teknolojisine istediğiniz soruları sorabileceğiniz bir platform olma özelliği taşıyor.

3. Nat.dev Üzerinden ChatGPT-4’ü Ücretsiz Kullanın

GitHub’ın CEO’su olan Nat Friedman tarafından geliştirilen bir araç ChatGPT-4’ü ücretsiz olarak kullanmanıza yardımcı oluyor. Ancak bu sistemde oluşan yoğunluk nedeniyle kullanıcılara bazı kısıtlamalar getirilmiş durumda. Nat.dev ile ChatGPT-4’de günlük toplam 10 adet işlem yapma hakkınız bulunuyor. Nat.dev ile ChatGPT-4’ü ücretsiz kullanmak için yapmanız gerekenler şunlar:

Nat.dev’i tarayıcınızda açıp üye olarak giriş yapın.

Panel üzerinden model seçeneğine tıklayarak gpt-4’ü seçin.

Ardından ChatGPT-4’e istediğiniz soruları sormaya başlayabilirsiniz.

4. ChatGPT-4’ü Ücretsiz Kullanmanın Başka Bir Yolu: Ora.sh

ChatGPT-4’e kolay ve hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayan bir WEB platformu olarak Ora.sh karşımıza çıkıyor. Herhangi bir mesaj sınırı bulunmayan bu siteye üye olmanız gerekiyor.

Ora.sh’ın WEB sitesini açtıktan sonra giriş yapmanız gerekiyor.

Ardından chat box’ı açtığınızda ChatGPT-4’e istediklerinizi sorabileceğiniz bir sohbet kutusu karşınıza çıkmış oluyor.

ChatGPT-3 ve ChatGPT-4 Arasındaki Farklar Neler?

Hayatımıza yeni giren ChatGPT, ChatGPT-3 ve ChatGPT-4 kavramları arasında farklılıklar bulunuyor. ChatGPT, çeşitli dil modellerini kullanarak faaliyet gösteren bir yapay zeka sohbet robotu olarak tanımlanıyor. ChatGPT-3 ve ChatGPT-4 ise ChatGPT’de kullanılan dil modelleri olarak karşımıza çıkıyor.

2020 yılında piyasaya sürülen GPT-3 kısa bir metinden yola çıkarak metnin kalan kısmını tamamlayabilen bir robot olarak kullanılıyor. Bu şekilde aynı konuya dair sayısız içerik üretmeniz mümkün hale geliyor. Özet çıkarmak, metin çevirisi yapmak ve çeşitli alanlarda içerik üretmek için kullanılan ChatGPT-3’ün biraz daha geliştirilmiş hali ChatGPT-3,5 olarak tanıtılıyor. ChatGPT-4 ise bu serinin en gelişmiş sürümü olarak sunuluyor.

Önceki sürümler ile kıyaslandığında daha geniş bir veri tabanına sahip olan bu teknolojinin problem çözme yeteneği de ChatGPT-3’ten çok daha yüksek olarak biliniyor. Ayrıca ChatGPT-4, beste yapma, görselden ve malzeme listesinden yola çıkarak yemek tarifi oluşturma gibi ekstra fonksiyonları yerine getirebiliyor.

OpenAI üzerinden yapay zeka ile işlem yapmak istediğinizde ChatGPT-3 ve ChatGPT-3,5’u ücretsiz bir şekilde kullanma imkanınız bulunuyor. ChatGPT-4’ü kullanmak için ise PRO üyelik öneriliyor. Ücret ödeyerek PRO üyelik satın almak istemeyenler, yukarıda paylaştığımız yöntemlerle ChatGPT-4’ü ücretsiz kullanabiliyor.

OpenAI’deki kadar hızlı olmasa da bu yöntemler de ChatGPT-4 teknolojisinden yararlanmak için oldukça yeterli bir hizmet sunuyor.