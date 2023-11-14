ChatInsight, Yapay Zekanın Gücünü Gösteren Sohbet Botu Sunuyor

Singapur merkezli SandStudio, OpenAI destekli yeni bir sohbet botu olan ChatInsight'ı piyasaya sürdü. ChatInsight, kurumsal veri setine sahip özel yapay zekâ sohbet botlarının oluşturulmasına olanak tanıyan bir asistanı olarak rol üstlenerek işletmelerin işini önemli ölçüde hafifletiyor.

ChatInsight, Yapay Zekanın Gücünden Yararlanıyor

ChatInsight, gelişmiş yapay zekâ bilgi işleme yeteneği sayesinde geleneksel sohbet botlarının ötesine geçiyor. ChatInsight, bir şirketin bilgi birikiminden hareketle belirli veri setine dayalı doğru ve güvenilir yanıtlar sunuyor.

Metin istemlerine hızlı ve kesin yanıtlar sağlayarak genel destek kalitesini arttıran ChatInsight'ın temel özellikleri ve avantajları şu şekilde:

Son derece özelleştirilebiliyor . ChatInsight, işletmelerin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabiliyor. Çeşitli dosya formatları kullanılarak sohbet botu eğitilebiliyor. Üzerinde sürekli iyileştirme yapılabiliyor ve farklı şekillerde paylaşılabiliyor.

. ChatInsight, işletmelerin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabiliyor. Çeşitli dosya formatları kullanılarak sohbet botu eğitilebiliyor. Üzerinde sürekli iyileştirme yapılabiliyor ve farklı şekillerde paylaşılabiliyor. 7/24 destek sağlıyor . Her zaman ve her yerde işle ilgili tüm soruları yanıtlıyor.

. Her zaman ve her yerde işle ilgili tüm soruları yanıtlıyor. 30'dan fazla dilde insan gibi doğal cevaplar veriyor . ChatInsight, çok çeşitli dillerde konuşabiliyor. Bu da küresel çapta hizmet vermeyi kolaylaştırıyor.

. ChatInsight, çok çeşitli dillerde konuşabiliyor. Bu da küresel çapta hizmet vermeyi kolaylaştırıyor. Güvenlik garantisi veriyor. Microsoft'un güvenlik standartlarına bağlı kalan ChatInsight, şirketlerin bilgilerini güvenli bir şekilde yönetmesini ve paylaşmasını sağlıyor. Kullanıcılar, gizliliği korumak için güvenlik ayarlarını IP kısıtlaması, parola koruması ve üye yönetimi gibi ayarlamalarla özelleştirebiliyor.

Her İş İçin İdeal Bir Çözüm Sağlıyor

Şirketler, ChatInsight sayesinde İK, BT, destek, satış ve pazarlama gibi çeşitli departmanlardan gelen bilgileri toplayabiliyor. ChatInsight özellikle aşağıdakiler için harika bir asistandır.

Çalışanlar için eğitim desteği : Tüm çalışanların bilgiye ulaşmasını kolaylaştırarak iş birliğine teşvik ediyor.

: Tüm çalışanların bilgiye ulaşmasını kolaylaştırarak iş birliğine teşvik ediyor. Müşteri destek yardımı : Müşterilerin sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek için 7 gün 24 saat hızlı ve profesyonel yanıtlar vermek için hazırda bekliyor.

: Müşterilerin sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek için 7 gün 24 saat hızlı ve profesyonel yanıtlar vermek için hazırda bekliyor. BT destek yardımı : ChatInsight, BT ile ilgili sorgular için destek aracı olarak hizmet verebiliyor. BT departmanının iş yükünü de bu sayede önemli ölçüde hafifletiyor. Sorunları çözme noktasında üstlendiği rol, verimliliğin artmasına da yardımcı oluyor.

: ChatInsight, BT ile ilgili sorgular için destek aracı olarak hizmet verebiliyor. BT departmanının iş yükünü de bu sayede önemli ölçüde hafifletiyor. Sorunları çözme noktasında üstlendiği rol, verimliliğin artmasına da yardımcı oluyor. Satış desteği : ChatInsight, satışla ilgili sorulara anında yanıt vererek dönüşüm oranlarını ve müşteri memnuniyetini arttırıyor.

: ChatInsight, satışla ilgili sorulara anında yanıt vererek dönüşüm oranlarını ve müşteri memnuniyetini arttırıyor. Pazarlama yardımı: Gerçek zamanlı olarak bilgi sağlayarak pazarlama kampanyalarını yönetmeye yardımcı oluyor. ChatInsight'ın kullanıldığı pazarlama çalışmalarından elde edilen sonuç da işletmeleri hedefine ulaştırabiliyor.

SandStudio, dünya çapındaki işletmelere yenilikçi çözümler sunma konusunda her zaman ön planda olmuştur. ChatInsight'ın piyasaya sürülmesi ile SandStudio, işletmelerin çalışma şeklini olumlu anlamda değiştirmek için büyük bir adım atıyor. Daha verimli ve üretken bir çalışma için bot oluşturmayı deneyebilirsiniz.

SandStudio Hakkında

Mobil cihaz yönetiminde öncü bir şirket olan SandStudio, uzaktan erişim, siyah ekran modu, kiosk modu ve daha fazlasını içeren Android cihazlar için MDM çözümü AirDroid Business'ı sunarak kendini Android cihaz yönetimi araçlarının inovasyonuna adamıştır.