Dengeler Değişiyor: Apple Artık Zirvede Değil!

Akıllı saat denince akla gelen ilk üreticilerden biri şüphesiz Apple. Watch serisi ile tüm dünyada akıllı saat teknolojisinin benimsenmesini sağlayan Apple bu başarısını belirli bir yerden sonra yürütemedi. Zira artık bu alanda lider üretici ve satıcı marka Apple değil. İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple Akıllı Saat Sektöründe Kan Kaybediyor!

2025 yılının ilk çeyreğine ait küresel akıllı saat sevkiyat verileri yayımlandı. Bağımsız araştırma kuruluşu Counterpoint tarafından paylaşılan güncel rapor sektörün art arda beşinci çeyrekte de küçülmeye devam ettiğini ortaya koydu. Dünya genelindeki sevkiyatlar yıllık bazda yüzde 2 oranında azaldı. Ancak Çin bu noktada bir istisna!

Zira Çin'de yapılan sevkiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37'lik bir artış gösterdi. Marka bazlı pazar verilerine baktığımızda ise Apple hâlâ pazar lideri konumunda yer alıyor ancak veriler şirket için pek iç açıcı değil. Zira Apple'ın sevkiyatları geçen yıla göre yüzde 9 oranında düşerken küresel pazar payı da yüzde 20 seviyesine kadar geriledi.

Öte yandan Huawei ve Xiaomi gibi Çin merkezli üreticiler ise gerçekten etkileyici bir performans gösterdi. Zira iki marka da yüzde 53’lük yıllık büyüme oranı yakalayarak dikkat çekti. Xiaomi ise pazar payını yüzde 6’dan yüzde 10’a çıkartarak önemli bir eşik aştı. Her ne kadar bu rakamlar küçük gibi gelse de pazardaki zorlukta göz önüne alındığında büyük bir başarı olarak adlandırılabilir.

Samsung tarafında ise düşüş eğilimi devam ediyor. Şirketin akıllı saat sevkiyatları belirgin şekilde azaldı ve pazar payı yüzde 9’dan yüzde 7’ye geriledi. Bu da yıllık bazda yaklaşık yüzde 23’lük bir kayba işaret ediyor. Samsung’un yeni model stratejisinde değişikliğe gitmesi gerekebilir. Zira yaşanan düşüş müşteri tercihlerini tam olarak analiz etmekle alakalı bir sorundan kaynaklı oluşmuş olabilir.

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