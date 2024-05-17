EA Sports College Football 25 Ne Zaman Çıkacak? Resmi Açıklama Geldi!

Oyuncuların uzun zamandır beklediği EA Sports College Football 25 için heyecanlandıran haber sonunda geldi. EA Sports, oyunun çıkış tarihi ve kapak görsellerini paylaştı. Aynı zamanda bugün Türkiye saati ile de 18:00'da oyunun ilk fragmanı yayınlanmış olacak.

EA Sports College Football 25 Çıkış Tarihi

17 Mayıs Cuma (bugün) oyun ile ilgili daha detaylı açıklamalar EA Sport tarafından yapılacak. Oyunun özellikleri dahil modlarına dair de bilgiler oyuncularla paylaşılacak.

Büyük bir heyecanla beklenen oyunun resmi çıkış tarihi de 19 Temmuz olarak açıklandı. EA Sports College Football 25'in kapakları aslında duyuru öncesi PlayStation mağazasında sızdırılmıştı.

Ancak oyunun standart ve deluxe sürüm kapakları artık güncel olarak oyun şirketi tarafından paylaşıldı. Oyun, standart, deluxe ve MVP olmak üzere üç farklı sürümle gelecek. MVP Paketi sadece PS5 ve Xbox Series konsol sahipleri tarafından alınabilecek.

Bunun haricinde oyun ne yazık ki PC ve son nesil konsollara gelmeyecek. 19 Temmuz'da da PlayStation ve Xbox Series X|S için çıkacak.

EA Sports College Football Fragmanı