EA SPORTS FC 24 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

EA SPORTS FC 24 sistem gereksinimleri, Electronic Arts'ın yeni futbol oyununu oynamak isteyen oyuncular oldukça önemlidir çünkü PC'nin donanımı, gereksinimleri karşılamıyorsa oyun esnasında kasma ve donma gibi problemler meydana gelir.

Bu rehberde EA SPORTS FC 24'ün herhangi bir sorun yaşanmadan oynanabilmesini sağlayacak donanım bileşenlerini açıkladık. Böylece EA SPORTS FC 24'ü PC kaldırır mı sorusunun cevabını öğrenebilirsiniz. Rehberde ayrıca oyun ile ilgili merak edilen bazı soruları da yanıtladık.

EA SPORTS FC 24 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 - 64-Bit

: Windows 10 - 64-Bit İşlemci : Intel Core i5-6600K 3.50GHz / AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz

: Intel Core i5-6600K 3.50GHz / AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB / AMD Radeon RX 570 4 GB

: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB / AMD Radeon RX 570 4 GB DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Futbol oyunları oynamaktan keyif alanlara hitap eden EA SPORTS FC 24'ü minimum ayarlarda oynayabilmek için PC'de en az Intel Core i5-6600K 3.50GHz ya da AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz işlemcisi gerekiyor.

EA SPORTS FC 24 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 - 64-Bit

: Windows 10 - 64-Bit İşlemci : Intel Core i7-6700 3.40GHz / AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz

: Intel Core i7-6700 3.40GHz / AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz RAM : 12 GB

: 12 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD RX 5600 XT

: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD RX 5600 XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

NBA 2K24 oyununu yüksek ayarlarda oynamak için en az Intel Core i7-6700 3.40GHz ya da AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHZ ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. DirectX 12 isteyen oyunda en az Intel Core i7-6700 3.40GHz / AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz işlemci gerekiyor.

EA SPORTS FC 24 Kaç GB Yer Kaplayacak?

EA SPORTS FC 24, depolama tarafında 100 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Eğer bilgisayarda yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa artık oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Silme işlemi için program kaldırma araçlarını tercih edebilirsiniz. Bu sayede PC'de kapsamlı temizliğin kolayca gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.

EA SPORTS FC 24 Kaç GB RAM İstiyor?

EA Canada ve EA Romania tarafından geliştirilen EA SPORTS FC 24, minimum ayarlarda en az 8 GB, önerilen ayarlarda ise en az 12 GB RAM'e ihtiyaç duyuyor.

EA SPORTS FC 24 Ne Zaman Çıkacak?

Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen EA SPORTS FC 24 29 Eylül 2023 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S ve Nintendo Switch platformlarına çıkacak.

EA SPORTS FC 24 Fiyatı Ne Kadar?