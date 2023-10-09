EKSA, GITEX 2023'te Son Teknoloji Oyuncu Kulaklıklarını Sergileyecek

Oyuncu kulaklıkları ve aksesuarları üreticisi olan EKSA, 16-20 Ekim tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek dünyanın en büyük teknoloji etkinliği GITEX 2023'e katılacağını duyurmaktan heyecan duyuyor.

2018 yılında bir grup tutkulu oyuncu tarafından kurulan EKSA, oyun deneyimini yeniden tanımlayan yüksek kaliteli ürünler sunmaya odaklanarak oyun endüstrisinde hızla öne çıktı. Şirketin mükemmellik taahhüdü, performans, tasarım, konfor ve paketleme dahil olmak üzere ürünlerinin her yönüne uzanıyor.

EKSA'nın inovasyona olan bağlılığı, hayranlık uyandıran bir 7.1 surround ses deneyimi sunan EKSA 7.1 SoundBase gibi çığır açan teknolojilerin geliştirilmesine yol açmıştır. Diğer bazı markaların aksine EKSA, oyun oynamaya olan bağlılığını sürdürmüş ve yapay zekâ teknolojilerine girmeyerek müşterileri için saf ve sürükleyici bir oyun deneyimi sağlamıştır.

Şirketin misyonu, oyun deneyimini geliştiren sürükleyici ürünler sunarak en son teknolojiyi oyuncularla buluşturmaktır. EKSA'nın vizyonu, dünyanın önde gelen e-spor markalarından biri olmaktır ve bu hedefe ulaşma yolunda ilerlemektedir.

EKSA, GITEX 2023 Etkinliğine Katılacak

Bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek GITEX 2023, dünyanın dört bir yanından gelişmiş şirketleri ve yenilikçileri bir araya getiren, dünyanın en büyük ve en kapsayıcı teknoloji etkinliğidir. EKSA, Orta Doğu oyun topluluğunun ihtiyaçlarına göre tasarlanan son teknoloji oyuncu kulaklıklarını ve aksesuarlarını sergileyeceği bu heyecan verici etkinliğin bir parçası olmaktan heyecan duyuyor.

EKSA, GITEX 2023'e katılan tüm oyun tutkunlarını ve teknoloji meraklılarını 12. salon H12-A30'daki standı ziyaret etmeye davet ediyor. EKSA'nın sürükleyici ses teknolojisiyle oyun oynamanın geleceğini deneyimleyin ve dünya çapındaki oyuncular arasında hızla bir isim hâline nasıl geldiklerini keşfedin.

EKSA Hakkında

EKSA, 2018 yılında bir grup tutkulu oyuncu tarafından kurulan bir oyuncu kulaklık ve aksesuar markasıdır. Şirket, performans, tasarım, konfor ve paketlemeye öncelik veren yüksek kaliteli ürünler sunarak oyun deneyimini geliştirmeye kendini adamıştır.

EKSA'nın misyonu, en son teknolojiyi oyuncularla buluşturmak ve dünyanın önde gelen e-spor markalarından biri olmaktır.