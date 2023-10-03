X Social Media, Elon Musk'ın X Corp. Şirketine Dava Açtı!

Yıllardır faaliyet gösteren reklam ajansı X Social Media, dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın X Corp. şirketine dava açtı. X Social Media, X'in (eski adıyla Twitter), kafa karışıklığına yol açtığını ve bu sebepten ötürü gelir kaybına neden olduğunu iddia etti.

Elon Musk tarafından 2022 yılı içerisinde milyarlarca dolar karşılığında satın alınan Twitter'ın ismi geçtiğimiz aylarda değiştirilmişti. Sosyal medya platformunun yeni ismi, şirketin yeni bir dava ile karşı karşıya kalmasına neden oldu.

X Corp. Şirketi Yeni Bir Dava ile Karşı Karşıya Kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde yer alan reklam ajansı X Social Media LLC, Elon Musk'a ait olan X Corp'a "haksız rekabet, ticari marka ve hizmet markası ihlali" nedeniyle federal mahkemede dava açtı.

X Social Media, tescilli markası olan "X SOCIALMEDIA"yı 2016 yılından bu yana kullandığını belirtti. Reklam ajansı, Twitter'ın X olarak değiştirilmesi sonucunda gelir kaybı yaşadığını iddia etti. Mahkemenin hangi tarihte sonuçlanacağı ise henüz bilinmiyor.

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