Şikayetvar Açıkladı: Türkiye 2022'de En Fazla Nelerden Şikayet Etti?

Şikayetvar, geçtiğimiz yıla ait istatistiki bilgiler içeren bir rapor paylaştı. Paylaşılan raporda en çok şikayet alan sektörler, en fazla merak edilen markalar dahil olmak üzere çeşitli kategoriler bulunuyor. Peki, Türkiye 2022'de en çok nelerden şikayet etti?

En Çok Şikayet Alan Sektörler Listesi

E-ticaret - 469 bin 961 şikayet

Finans - 360 bin 439 şikayet

İletişim - 267 bin 30 şikayet

Kargo-nakliyat - 245 bin 308 şikayet

İnternet platformları - 226 bin 958 şikayet

Alışveriş - 186 bin 663 adet

Kamu - 141 bin 139 adet

Giyim - 76 bin 7 adet

Beyaz Eşya - 73 bin 868 adet

Cep telefonu - 68 bin 572 adet

Şikayetvar tarafından paylaşılan rapora göre 2022 yılında en fazla şikayet alan sektör e-ticaret oldu. E-ticaret sektöründe en çok şikayet edilen konular arasında büyük firmaların sitelerinin taklit edilmesi, kampanya dönemlerinin eskisi kadar insanlara fayda sağlamaması, vadedilen ürünlerin gönderilmemesi yer alıyor.

İkinci sırada ise 360 bin 439 adet şikayet ile finans konumlandı. Finans sektöründe en fazla şikayet edilen konular arasında kart aidatı ve işlem ücretleri, bankaların vadettikleri kredi miktarlarını vermemesi ve bankaya maaş taşındığında vadedilen promosyon miktarlarının yatırılmaması bulunuyor.

Üçüncü sırada 267 bin 30 şikayet alan iletişim sektörü konumlandı. İletişim sektöründe en çok şikayet edilen konular arasında operatörlerin habersiz şekilde içerik servislerine abonelikler yaparak haksız ücret çekmesi, enflasyonla beraber paket fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar ve vadedilen hizmetin sunulmaması konumlandı.

Dördüncü sırada ise 245 bin 308 şikayetle kargo-nakliyet yer aldı. Beşinci sırada ise 226 bin 958 adet şikayet alan internet platformları bulunuyor. Şikayetvar'ın 2022 yılına ait verilerine göre yıl içerisinde şikayet artış oranı ile dikkat çeken kategorilerin ilk sırasında yüzde 419 oran ile vize aracılık ve danışmanlık firmaları konumlandı.

En Çok Şikayet Eden Şehirler

İstanbul

Antalya

Ankara

İzmir

Nüfus ortalamasına göre 2022 yılında bin kişi başına düşen şiakyet sayısı baz alındığında 63.4 şikayet yoğunluğu ile en fazla şikayet eden il İstanbul oldu. İkinci sırada Antalya, üçüncü sırada Ankara, dördüncü sırada ise İzmir yer aldı. En az şikayet eden şehirler Hakkari, Adıyaman, Kars ve Muş olarak listelendi.

En Fazla Merak Edilen Markalar