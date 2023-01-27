Bakanlık Sıfır Otomobil Satışına İnceleme Başlattı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıfır otomobil satışına inceleme başlattı. Eylül ayından bu zamana kadar çok sayıda aracın mercek altına alındığı belirtildi. Satışlarda usulsüzlük tespit edildiği takdirde bayi ve distribütörlere ceza uygulanacak. Yaşanan gelişmeye dair merak edilen detaylar haberimizde.

Sıfır Otomobil Satışı Mercek Altına Alındı

TRT Haber'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe haksız fiyat artışları ve stokçuluğa karşı inceleme başlattı. Aktarılan bilgilere göre bakanlık, eylül ayından bu yana 260 bin araç mercek altına aldı.

13 distribütör ve 257 bayiden satış süreci ile ilgili detaylı bir bilgi talep edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, liste fiyatları üzerinden ödemeler ve tahsilat yöntemi ile ilgili bilgi istedi. Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücretler, vergi kaçakçılığı olarak nitelendirileceği belirtildi.

260 bin alıcıya da ulaşıldı. Alıcılara satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp yapmadıkları, zorunlu olarak aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları gibi sorular soruldu. Söz konusu soruların yanı sıra aksesuar bedelinin elden mi yoksa banka üzerinden mi gerçekleştirildiği sorusu da alıcılara yöneltildi.

İnceleme tamamlandıktan sonra araç satışlarında usulsüzlük görüldüğü takdirde ilgili distribütör ve bayilere ceza verilecek.