Sony, Engelli Bireyler İçin Yeni PlayStation 5 Kontrol Cihazını Tanıttı

Sony Interactive Entertainment, PlayStation 5 için engelli oyunculara özel oyun oynamayı daha erişilebilir hâle getirmeyi amaçlayan bir erişilebilirlik kontrol cihazı kiti olan "Project Leonardo"yu duyurdu.

Erişilebilirlik PlayStation için önemli bir konu ve Sony her oyuncunun oyun keyfini yaşamasını sağlamak için çıtayı yükseltmeyi amaçladığını belirtiyor.

Project Leonardo Tüm Sony Hizmetlerini Destekleyecek

Sony ayrıca ister Sony Santa Monica'nın God of War Ragnarök veya Naughty Dog'un The Last of Us Part I gibi PlayStation Studios oyunlarındaki güçlü erişilebilirlik seçenekleri olsun, ister PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsol kullanıcı arayüzündeki çok çeşitli özellikler olsun, her oyuncu için oyun oynamanın önündeki engelleri azaltma konusunda tutkulu olduğunu söylüyor.

Erişilebilirlik uzmanları, topluluk üyeleri ve oyun geliştiricilerinin önemli katkılarıyla geliştirilen Project Leonardo, engelli birçok oyuncunun oyunları daha kolay, daha rahat ve daha uzun süre oynamasına yardımcı olmak için "kutudan çıktığı gibi" çalışan, son derece özelleştirilebilir yeni bir kontrol cihazı kitinin kod adı olarak geçiyor.

Project Leonardo, sınırlı motor kontrolüne sahip birçok oyuncunun karşılaştığı, bir kontrol cihazını uzun süre tutma, küçük düğme veya tetiklere doğru şekilde basma veya başparmak ve parmakları standart bir kontrol cihazı üzerinde en iyi şekilde konumlandırma gibi zorlukları gidermek için üretilmiştir.

