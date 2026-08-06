A101'de iPhone 17e, iPhone 17 Pro ve Redmi Note 15 Satılıyor

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A101'de her hafta çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlar bazen bir akıllı televizyon olurken bazen akıllı saat olabiliyor. Bu hafta ise iPhone ve Android telefonlar satılıyor. Bunlar arasında iPhone 17 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 17e, iPhone 15 Plus, Redmi Note 15, Redmi Note 14 Pro, Galaxy S25 Ultra ve daha birçok telefon bulunuyor.

A101'de iPhone 17e ve iPhone 17 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

A101'de 6 Ağustos 2026 itibarıyla iPhone 17e'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 57 bin 499 TL'ye satılıyor. Telefonda Apple A19 işlemcisi bulunuyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. 8 GB RAM'e sahip telefonda 48 megapiksel arka kamera ve 12 megapiksel ön kamera mevcut.

iPhone 17 Pro'nun 512 GB depolama alanına sahip sürümü 118 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonda 3998 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Apple A19 Pro işlemcisine sahip alan cihazda 12 GB RAM mevcut. Telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1206 x 2622 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

A101'de iPhone 16 Plus ve iPhone 15 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 16 Plus'ın 512 GB depolama alanına sahip sürümü 91 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğünes ahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1290 x 2796 piksel çözünürlük ve 2000 nit parlaklık sunuyor. Gücünü A18 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM mevcut.

iPhone 15 Plus'ın 512 GB depolama alanına sahip sürümü 77 bin 499 TL'ye satılıyor. Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1290 x 2796 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü A16 Bionic işlemcisinden alan cihazda 6 GB RAM bulunuyor.

A101'de Redmi Note 15 ve Redmi Note 14 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Note 15'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 999 TL'ye satılıyor. Telefon gücünü Helio G100 Ultra işlemcisinden alıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık sunuyor.

Redmi Note 14 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 17 bin 899 TL'ye satılıyor. Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera mevcut. 32 megapiksel ön kameraya sahip telefonda 5.500 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulnuuyor.

A101'de Galaxy S25 Ultra ve Galaxy A57'nin Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy S25 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 74 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisiden alıyor.

Samsung Galaxy A57'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 27 bin 299 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED+ ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Exynos 1680 işlemcisinden alan telefonda 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel makro kamera ve 12 megapiksel ön kamera mevcut.

A101'de Galaxy A56 ve Galaxy A37'nin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy A56'nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 24 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda Exynos 1580 işlemcisi, 5000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Galaxy A37'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 20 bin 999 TL'ye satılıyor. Cihazda 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel makro kamera ve 12 megapiksel ön kamera bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit parlaklık sunuyor.

A101'de Galaxy A17 ve OPPO A6 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy A17'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 14 bin 699 TL'ye satılıyor. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

OPPO A6 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 18 bin 799 TL'ye satılıyor. 6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1400 nit parlaklık sunuyor. Cihazda 50 megpaiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.