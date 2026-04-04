ETS2’ye Hızlı Çekici Özelliği Geliyor: Servise Gitmeye Gerek Yok!

Euro Truck Simulator 2 ve American Truck Simulator için geliştirilen 1.59 güncellemesiyle birlikte oyuncuların işini kolaylaştıracak yeni bir özellik duyuruldu. "Tow to Road" adı verilen bu yeni sistem aracın devrilmesi veya yol dışına çıkması gibi durumlarda hızlı şekilde yola geri dönmeyi mümkün hale getiriyor. Özellik özellikle konvoy sürüşlerinde yaşanan zaman kaybını azaltmayı hedefliyor. İşte yeni güncellemenin detayları...

ETS 2 1.59 Güncellemesi "Tow to Road" Özelliği Nedir?

Yeni "Tow to Road" özelliği aracın devrilmesi ya da arazide sıkışması durumunda oyuncuların hızlı şekilde son güvenli yol konumuna dönmesini sağlıyor. Bu özellik sayesinde oyuncular artık servise çekilmeden doğrudan yola geri dönebilecek. Sistem Service menüsü altında yer alıyor ve varsayılan olarak F7 tuşu üzerinden kullanılabiliyor.

Oyuncular küçük bir çekici ücreti ödedikten sonra aracını son güvenli konuma taşıyabiliyor. Böylece özellikle uzun teslimat görevlerinde yaşanan zaman kaybı önemli ölçüde azaltılıyor. Yeni sistemde dikkat edilmesi gereken önemli bir detay da bulunuyor.

Eğer oyuncu çekici çağırmadan önce dorsesini ayırırsa yalnızca çekici taşınıyor ve trailer bulunduğu konumda kalıyor. Bu da yük taşıyan oyuncular için dikkat edilmesi gereken bir durum olarak öne çıkıyor. Ayrıca oyuncu son güvenli konumdan çok uzaklaşırsa sistem kullanılamayabiliyor. Bu kısıtlama, özelliğin harita atlama veya kısa yol amacıyla kullanılmasını önlemek için eklendi.

ETS 2 1.59 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?

ETS 2 1.59 güncellemesi için resmi çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak SCS Software’in önceki güncelleme takvimleri dikkate alındığında, sürümün Nisan sonu ile Mayıs başı arasında yayınlanması bekleniyor.

ETS 2 1.59 Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Euro Truck Simulator 2 güncellemeleri Steam üzerinden otomatik olarak indiriliyor. Oyunun Steam kütüphanesinde yüklü olması durumunda 1.59 güncellemesi yayınlandığında sistem otomatik olarak indirme işlemini başlatıyor. Ancak güncelleme gelmediyse manuel olarak kontrol etmek gerekiyor.

ETS 2 1.59 güncellemesini yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Steam Kütüphanesi'nde oyuna sağ tıklayın ve Özellikler’e girin.

oyuna sağ tıklayın ve girin. Betalar sekmesine gelin ve "Beta Katılımı" kısmını Hiçbiri (None) yapın. (Eğer 1.59 henüz test aşamasındaysanız listeden "public_beta - 1.59"u seçin).

sekmesine gelin ve "Beta Katılımı" kısmını Hiçbiri (None) yapın. (Eğer 1.59 henüz test aşamasındaysanız listeden "public_beta - 1.59"u seçin). Güncellemeler sekmesinde "Yüksek Öncelik" seçeneğini işaretleyin.

"Yüksek Öncelik" seçeneğini işaretleyin. Eğer güncelleme otomatik olarak inmeye başlamazsa alt kısımdaki İndirmeler paneline girip manuel olarak başlatın.

Bu işlemlerin ardından oyun en güncel sürüme yükseltilecektir.

Editörün Yorumu

Tow to Road özelliği özellikle multiplayer oynayan kullanıcılar için önemli bir yaşam kalitesi güncellemesi olabilir. Küçük kazalarda servise gitme zorunluluğunun kaldırılması, uzun teslimat görevlerinde oyunun akıcılığını artıracaktır.

