F1 23 Satışa Sunuldu: Fiyatı Cep Yakıyor! (Video)

F1 23 cep yakan fiyatı ile piyasaya sürüldü. Peki, Oyuncuların formula 1 deneyimi elde etmesine imkân tanıyan oyun ne kadar fiyata satılıyor? PC ve konsollar için geliştirilen video oyunuyla ilgili detaylar haberimizde.

F1 23 Fiyatı Ne Kadar?

F1 23 PC fiyatı: 1.199,99 TL

F1 23 Xbox fiyatı: 1.399,99 TL

F1 23 Playstation fiyatı: 1.700 TL

F1 23 PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarına çıktı. Yüksek fiyat etiketiyle dikkat çeken oyun Steam ve Epic Games Store'da 1.199,99 TL, Xbox Store'da 1.399,99 TL, PlayStation Store'da ise 1.700 TL'ye satılıyor.

F1 23 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (Sürüm 21H1 veya üzeri)

İşlemci: Intel Core i3-2130 veya AMD FX 4300 / VR için Intel Core i5-9600k ya da AMD Ryzen 5 2600X

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti ya da AMD RX 470 / Ray Tracing için :Force RTX 2060 veya Radeon RX 6700 XT / VR için NVIDIA GTX 1660 Ti ya da AMD RX 590

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 80 GB kullanılabilir alan

Codemasters tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayımlanan F1 23 hakkında ne düşünüyorsunuz? Etkileyici grafikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.