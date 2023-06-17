F1 23 Satışa Sunuldu: Fiyatı Cep Yakıyor! (Video)
PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox One ve Xbox Series X / S için satışa sunulan F1 23 fiyatı ile gündeme geldi. Peki, F1 23 ne kadar fiyata satılıyor?
F1 23 cep yakan fiyatı ile piyasaya sürüldü. Peki, Oyuncuların formula 1 deneyimi elde etmesine imkân tanıyan oyun ne kadar fiyata satılıyor? PC ve konsollar için geliştirilen video oyunuyla ilgili detaylar haberimizde.
F1 23 Fiyatı Ne Kadar?
- F1 23 PC fiyatı: 1.199,99 TL
- F1 23 Xbox fiyatı: 1.399,99 TL
- F1 23 Playstation fiyatı: 1.700 TL
F1 23 PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarına çıktı. Yüksek fiyat etiketiyle dikkat çeken oyun Steam ve Epic Games Store'da 1.199,99 TL, Xbox Store'da 1.399,99 TL, PlayStation Store'da ise 1.700 TL'ye satılıyor.
F1 23 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (Sürüm 21H1 veya üzeri)
- İşlemci: Intel Core i3-2130 veya AMD FX 4300 / VR için Intel Core i5-9600k ya da AMD Ryzen 5 2600X
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti ya da AMD RX 470 / Ray Tracing için :Force RTX 2060 veya Radeon RX 6700 XT / VR için NVIDIA GTX 1660 Ti ya da AMD RX 590
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama Alanı: 80 GB kullanılabilir alan
Steam, Haftanın En Çok Satan Oyunlarını Açıkladı!
Steam'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu. SteamDB tarafından paylaşılan listeye göre Street Fighter 6 geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunu oldu.
Codemasters tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayımlanan F1 23 hakkında ne düşünüyorsunuz? Etkileyici grafikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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