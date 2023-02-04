For Honor Ücretsiz Oldu!

Ubisoft tarafından alınan bir kararla beraber For Honor ücretsiz olarak oynanabilir hâle geldi. Peki, oyunu herhangi bir ücret ödemeden indirmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Konuya dair detaylar haberimizde.

For Honor Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Ubisoft'un For Honor sayfasını ziyaret edin.

Platform seçin.

Hesabınıza giriş yapın.

Ekrandaki talimatları takip edin.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan Ubisoft, For Honor isimli yapım ile ilgili oldukça önemli bir karar aldı. Şirket tarafından alınan karar sonucunda popüler video oyunu 9 Şubat 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak oynanabilir hâle geldi.

PC (Epic Games Store / Ubisoft Connect), Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinden oyunu belirtilen tarihe kadar ücretsiz oynayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden indirebilmek için yukarıda yer alan bağlantıya tıklayarak For Honor'ın sayfasına ulaşabilirsiniz.

For Honor için oluşturulan sayfayı ziyaret ettikten sonra bir platform seçmeniz ve ardından hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Bunun ardından ekranda yer alan talimatları takip edebilirsiniz. İşlemi tamamladığınızda oyunu ücretsiz indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayımlanan For Honor 2017 yılında piyasaya sürüldü. Orta Çağ temasına sahip olan aksiyon oyununda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

For Honor Minimum Sistem Gereksinimleri