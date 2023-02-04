For Honor Ücretsiz Oldu!
Piyasaya sürüldüğü dönemde tüm dünyada büyük popülerlik elde eden For Honor ücretsiz oldu. İşte oyunu bedava oynayabilmek için uygulamanız gereken adımlar!
Ubisoft tarafından alınan bir kararla beraber For Honor ücretsiz olarak oynanabilir hâle geldi. Peki, oyunu herhangi bir ücret ödemeden indirmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Konuya dair detaylar haberimizde.
For Honor Ücretsiz Nasıl Oynanır?
- Ubisoft'un For Honor sayfasını ziyaret edin.
- Platform seçin.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Ekrandaki talimatları takip edin.
Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan Ubisoft, For Honor isimli yapım ile ilgili oldukça önemli bir karar aldı. Şirket tarafından alınan karar sonucunda popüler video oyunu 9 Şubat 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak oynanabilir hâle geldi.
PC (Epic Games Store / Ubisoft Connect), Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinden oyunu belirtilen tarihe kadar ücretsiz oynayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden indirebilmek için yukarıda yer alan bağlantıya tıklayarak For Honor'ın sayfasına ulaşabilirsiniz.
For Honor için oluşturulan sayfayı ziyaret ettikten sonra bir platform seçmeniz ve ardından hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Bunun ardından ekranda yer alan talimatları takip edebilirsiniz. İşlemi tamamladığınızda oyunu ücretsiz indirip oynamaya başlayabilirsiniz.
Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayımlanan For Honor 2017 yılında piyasaya sürüldü. Orta Çağ temasına sahip olan aksiyon oyununda keyifli zaman geçirebilirsiniz.
For Honor Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i3-4150 ya da AMD FX-4300
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX950 / GTX1050 veya AMD Radeon R9 270 / R9 370 / RX460
- VRAM: 2 GB
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama Alanı: 90 GB kullanılabilir alan
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