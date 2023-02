Bu Fırsat Kaçmaz! The Witcher 3: Wild Hunt 15 TL'ye Düştü

2023 yılının başlarında arka arkaya zam haberlerinin gelmesi, oyuncuları fazlasıyla zor duruma düşürmüştü. Yakın zamanda Dark Souls ve Read Dead Redemption 2 gibi büyük oyunlara gelen devasa zamların ardından Epic Games'ten büyük bir kampanya geldi. The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition kısa bir süreliğine 15 TL'ye düştü.

Yakın zamanda Steam'e gelen dolar kuru güncellemesinin ardından 249,99 TL'ye çıkan oyunu almak için son şansınız olabilir. %80 indirime giren oyun, 16 Şubat 19:00'a kadar satın alınabilecek.

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition İçeriği

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt - Hearts of Stone

The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine

The Witcher 3'e dair en kapsamlı paket olan Complete Edition, oyunun yanında iki adet farklı DLC ile birlikte geliyor. RPG dünyasının en sevilen oyunlarından olan The Withcer 3, başlı başına muhteşem bir hikaye sunmasına rağmen onunla birlikte verilen DLC'ler hikayeyi geliştiriyor.

The Witcher 3'e dair ilk genişletme pakedi olan Hearts of Stone, Rivia'lı Geralt'ın acımasız haydut komutanı Olgierd von Everec'e karşı olan mücadelesini anlatıyor. Klasik oyuna ekstra 10 saat oynama süresi katan DLC, kullanıcılardan Steam'de "Son Derece Olumlu" değerlendirmesini aldı.

The Witcher 3 için geliştirilen son DLC olan Blood and Wine'da Geralt bu sefer Toussaint'ın savaştan etkilenmemiş topraklarına gitmesini anlatıyor. DLC'de bu sefer oyuncu olarak bölgeyi kasıp kavuran canavar terörüne karşı dur demeye çalışıyorsunuz. Blood and Wine, orijinal oyuna ek olarak 20 saatten uzun oynanış süresi katıyor.