Samsung'un Yapay Zekası Galaxy AI Artık Akıllı Saatlere de Geliyor: Peki Hangilerine?

Bu yılın başlarında Samsung, hem cihaz üzerinde hem de bulut tabanlı yapay zekâ sistemleri tarafından desteklenen Galaxy AI'ı piyasaya sürerek yapay zekâ alanında sektörün öncülerinden biri hâline geldi ve şimdi Galaxy AI aksesuarlara da geliyor.

Galaxy AI, Galaxy S24 serisi akıllı telefonlarla piyasaya sürüldü ve o zamandan beri diğer birçok Samsung telefon ve tablette de yerini aldı ancak Galaxy AI'ın henüz gelmediği tek yer Samsung'un giyilebilir aksesuarları. Şirket şimdi de bu aksesuarlara Galaxy AI'ı getirmeyi planlıyor.

Galaxy AI, Galaxy Watch 7'den Önce Kullanıma Sunulacak

Bugün Samsung, Galaxy AI'ın son Galaxy Watch'lara güç veren Wear OS tabanlı One UI 6 Watch güncellemesi aracılığıyla Galaxy Watch akıllı saatlere de geleceğini doğruladı. Her zamanki gibi One UI 6 Watch, Galaxy Watch 7 serisinde olmasını beklediğimiz en yeni Galaxy Watch'larla birlikte piyasaya sürülecek.

Yine de Samsung, kullanıcıları Galaxy AI'ı denemek için Galaxy Watch 7 lansmanına kadar bekletmeyecek. Şirket, "sınırlı sayıda Galaxy Watch kullanıcısının" Haziran ayından itibaren bir beta programına erken erişim sağlayabileceğini söylüyor.

Belirtilene göre bu beta programı ile birlikte Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 6 Classic, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic sahipleri Galaxy AI'ya erkenden erişebilecekler.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy AI, Galaxy Watch akıllı saatlerinde fark yaratabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.