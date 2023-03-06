Göle Düşen iPhone 11, 1 Hafta Sonra Çıkarıldı: Sonuç Şaşırtıcı!

Apple, bugüne kadar çıkardığı iPhone modelleriyle ilgili IP derecelendirme açıklaması yapmasa da birçok cihazın suya dayanıklı olduğu kullanıcı geri bildirimleriyle ve yapılan testlerle biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde Brezilya'da yaşanan bir olay sonrasında iPhone'ların bilindiğinden çok daha fazla suya dayanıklılık gösterebildiği ortaya çıktı.

7 Metre Derinlikte 1 Hafta Dayandı!

Apple iPhone 11 dayanıklılık testlerinde su altında yaklaşık 2 metre derinlikte 30 dakikalık sonuçlar elde edilmişti. Brezilya'da yaşanan olay ise bu sayıların çok üzerinde bir sonuç verdi.

G1'in haberine göre Breno Rafael isimli bir öğrenci, gölde kanoyla gezdiği sırada yüzerken boğulmakta olan bir kadına yardım etmek için suya atladı. Kadının hayatını kurtaran Rafael'in iPhone 11 model telefonu göle düştü.

Olaydan 1 hafta sonra dalış eğitmeni Edingo Rocha, gölün 7 metre derinliğinde telefonu buldu. Sosyal medyada paylaşım yaparak takipçilerinden cihazın bulunmasına yönelik destek istedi.

İzlenme oranı oldukça yüksek olan paylaşımla Rafael'e ulaşıldı ve cihaz bazı dokunmatik ekran sorunu haricinde aynı yüksek performansta çalışır durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.