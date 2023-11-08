Yeni İddia: GTA 6 Bu Hafta Duyurulabilir!

Bloomberg'in yeni bir raporuna göre Rockstar'dan bu hafta GTA 6 hakkında resmî detaylar öğrenebiliriz.

Rockstar Games, gelen iddialara göre GTA serisinin bir sonraki oyununu bu hafta içinde duyurmayı planlıyor. Ayrıca Rockstar'ın 25. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olarak önümüzdeki ay oyun için bir de fragman yayınlanacağı bildiriliyor.

Tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu olan serinin beşinci oyunu, 2013 yılında çıktığından beri oyuncular tarafından en çok beklenen oyunlardan biri konumunda.

Merakla Beklenen GTA 6'ya Yönelik Son Gelişmeler

Rockstar oyunu henüz piyasaya sürmemiş olsa da bazı oyuncular, 2022 yılında bir hacker'ın internete yüklediği bir sızıntı nedeniyle geliştirme sürecindeki oyunun bazı görüntülerine ulaşmayı başarmıştı.

Bir GTA 6 test yapısından 90 saniyelik bir oynanış içeren bu görüntülerde oynanabilir iki ana karakterden biri olan Lucia adlı kadın karakterin bir mağazayı soyduğu görülüyordu. Başka bir klipte ise diğer oynanabilir karakterin "Vice City Metrosu"na bindiği görülüyordu ki bu da hikâyenin Rockstar'ın Miami'nin kurgulanmış versiyonunda geçtiğine işaret ediyordu.

Rockstar çok geçmeden bu sızıntıların içeriğini doğrulamış, oyunun yapımının "planlandığı gibi" devam edeceğini söylemişti.

Rockstar muhtemelen GTA 6'nın çıkış dönemini oyunu duyurduğunda açıklayacak ancak ana şirketi Take-Two'dan gelen mali raporlar, oyunu 2024 yılında görebileceğimizi gösteriyordu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Rockstar merakla beklenen duyuruyu bu hafta gerçekleştirecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.