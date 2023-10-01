Haluk Bilginer, Bir Filmde Angelina Jolie ile Başrol Paylaşacak!

Emmy ödüllü Haluk Bilginer'in başarısını yalnızca Türk medyası değil, tüm dünya keşfetti. Geçmişten beri yurt dışındaki projelerde rol alan Haluk Bilginer, oyunculuğunu tekrar yabancı bir filmde sergileyecek.

Yeni gelen habere göre ünlü oyuncu, yakında çekimleri başlayacak Maria filminde Angelina Jolie ile başrol paylaşacak. Tecrübeli aktörün hangi rolde oynayacağı merak edildi.

İş İnsanı Aristotle Onassis'i Canlandıracak!

Ekim ayında Budapeşte'de çekimlerine başlanacak Maria filmi, Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatını anlatacak.

Angelina Jolie'nin başrolünde yer alacağı filmde, Haluk Bilginer'in Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotle Onassis'i canlandıracağı öğrenildi.

Filmde hayatı anlatılacak olan Yunan göçmeni Maria Callas, bir dönemin en ünlü sopranolarından birisiydi. Haluk Bilginer'in hayat vereceği Aristotle Onassis ise Callas'ın en büyük aşkıydı.

Ancak Onassis, onu başka bir kadın için terk etti. İlişkilerinde her daim taciz ve şiddet vardı.

Bu iki ismin çelişkili aşkı filmde sanatsal bir şekilde seyricilere yansıtılacak. Filmin senaryosunu Peaky Blinders dizisinden tanıdığımız İngiliz senarist Steven Knight kaleme alacak.

Filmin yönetmenliğini ise Spencer ve Neruda gibi yapımların da yönetmenliğini yapan Şilili Pablo Larraín yapacak. Çekimlerine yeni başlanacak olan Maria filminin vizyon tarihi henüz bilinmiyor.

Filmin hem konusunun hem de oyuncularının dikkat çekici olması sebebiyle seyirciler bir hayli heyecanlı. Haluk Bilginer'in başrolde yer alması da Türk seyricilerini ekstra heyecanlandırdı.

Peki siz Haluk Bilginer'in başrolde oynayacağı Maria filmini izleyecek misiniz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.