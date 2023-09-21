Prime Video'dan Türk Dizisi Geliyor: Düğüm Yayın Tarihi ve Oyuncuları

Amazon Prime Video, Düğüm isimli Türk dizisi yayımlamaya hazırlanıyor. Düğüm dizisinin oyuncuları, yayın tarihi ve konusu belli oldu. Şimdiden merak içerisinde beklenmeye başlanan diziye dair bir fotoğraf da paylaşıldı.

Şu anda çekimleri devam eden dizinin yönetmenliğini Can Ulkay yapıyor. Sabırsızlıkla beklenen dizinin orijinal hikâyesini Arman Güvenç kaleme alırken senaryo tasarımını ise Selim Erkul üstlendi. Polisiye, dram ve gerilim türlerindeki Düğüm, Amazon Prime Video üzerinden izlenebilecek.

Amazon Prime Video'nun Türk Dizisi Düğüm'ün Oyuncuları

Bergüzar Korel

Caner Cindoruk

Serkan Altunorak

Merakla beklenen dizinin başrol oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak bulunuyor. Dizide başka hangi oyuncuların yer aldığı ise henüz bilinmiyor.

Düğüm Dizisinin Yayın Tarihi

Amazon Prime Video'nun Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Düğüm dizisi 2024 yılında yayımlanacak. Paylaşımda "İlk yerli Amazon Original polisiye gerilim dizisi 'Düğüm' için setten bildiriyoruz, çekimler son hız devam ediyor! 2024'te sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz" sözlerine yer verildi.

Düğüm Dizisinin Konusu

Düğüm dizisi, işinde çok başarılı olan haberci Neslihan'ın hikâyesini anlatacak. Neslihan'ı Bergüzar Korel canlandıracak. Serkan Altunorak, Neslihan'ın eşini canlandıracak. Caner Cindoruk ise cinayet büroda görevli komiser rolünü üstleniyor.

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