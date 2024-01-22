Harry Potter Dizisinden İlk Detaylar Gelmeye Başladı!

Geçtiğimiz senenin Nisan ayında Warner Bros Discovery, klasik büyücülük dünyasına dayanan bir dizinin Max'e geleceğini açıklamıştı.

Harry Potter dünyasında işler kızışıyor ve J.K. Rowling'in yedi kitabını uyarlama hakkı için yarışan yazarların sunum maratonu devam ediyor.

Kaynaklar, İngilizler ve Amerikalılardan oluşan ilginç bir yazar karışımının Warner Bros Television'a sunum yapanlar arasında olduğunu belirtti.

Harry Potter Yaratıcısı J.K. Rowling, Dizinin Yapım Sürecine Dahil Olacak

Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran ve Michael Lesslie’den oluşan yazar grubu, Max tarafından fikri mülkiyet haklarını yansıtan bir dizi için sunum yapmaları için görevlendiriliyor.

İlk tur sunum toplantılarının bu hafta Los Angeles'ta yapıldığı belirtiliyor. Kaynaklar en iyi seçimlerin İngiltere'deki bir sonraki tura geçeceğini söyledi.

İskoçya'nın Edinburgh kentinde yaşayan Harry Potter yazarı J.K. Rowling'in sürece ne kadar dahil olduğu belli değil, ancak yapımcılığını üstlendiği diziyle ilgili karar alma sürecine dahil olması bekleniyor.

Bu yazarlardan birden fazlasının sürece dahil olması için bir fırsat olabileceğini ve Max'in Harry Potter'a dayanan birden fazla fikir geliştirme olasılığına açık olduğunu anlıyor.

Harry Potter dizisinin yapımcılığını Rowling'in menajeri Neil Blair'in başkanlığını yaptığı yapım şirketi Brontë Film and TV ile Warner Bros Television üstlenecek. İkili, Brontë CEO'su Ruth Kenley-Letts ile birlikte yürütücü yapımcılık yapacak ve filmlerin yapımcılığını üstlenen David Heyman da yürütücü yapımcılık için görüşmelerde bulundu.

Son olarak Nisan'da Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav, Max'teki Harry Potter'ın on yıl sürecek bir dizi olacağını belirtmişti.

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