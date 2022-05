Harry Potter Film Serisi Hangi Sırayla İzlenir?

Harry Potter film serisi izleme sırası nasıl olmalı? Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan serinde çok sayıda yapım yer alıyor. Hâliyle seriyi hangi sırası ile izlenmesi gerektiği oldukça merak ediliyor. Bu yazıda seriyi hangi sırası ile izlemeniz gerektiğini açıklayacağız.

Dünyanın en popüler serilerinden bir tanesi olan Harry Potter, J. K. Rowling tarafından yazılan kitaplardan uyarlanarak çekildi. Çok fazla sayıda kişi tarafından beğenilen yapımlar, seriyi izlemeyen kişilerin de dikkatini çekiyor.

Söz konusu yapımları izlemek isteyen kişilerin kafasında soru işareti oluşuyor. İnsanların çoğu, seriyi hangi sıra ile izleyeceğini merak ediyor çünkü seri çok sayıda yapımdan oluşuyor. Peki, serinin hangi sıra ile izlenmesi gerekiyor?

Harry Potter Film Serisi İzleme Sırası Nedir?

Harry Potter ve Felsefe Taşı

Harry Potter ve Sırlar Odası

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

Harry Potter ve Ateş Kadehi

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

Harry Potter ve Melez Prens

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2

Yukarıda dünyada genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan fantastik film serisinin sıralaması yer alıyor. Listede yer alan filmlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Harry Potter ve Felsefe Taşı

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson ve dahası

Harry Potter, 11 yaşına geldiğinde çok güçlü bir sihirbaz olduğunu öğrenir. Potter, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na adım atar. Serinin ilk filmi olan Harry Potter and the Sorcerer's Stone (Harry Potter ve Felsefe Taşı) 2001 yılında vizyona girdi.

Macera, aile ve fantastik ögelerine sahip olan yapım 2 saat 32 dakika uzunluğunda. Harry Potter and the Sorcerer's Stone'u Netflix isimli dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

2. Harry Potter ve Sırlar Odası

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson ve dahası

2002 yılında vizyona giren Harry Potter and the Chamber of Secrets (Harry Potter ve Sırlar Odası) ile Potter ve arkadaşlarının yeni mecaralarına tanık oluyoruz. Yönetmenliğini Chris Columbus'un üstlendiği film 100 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 879 milyon dolar hasılat elde ederek büyük bir başarının altına imza attı.

3. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

IMDb Puanı: 7,9

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson ve dahası

Serinin üçüncü filmi olan Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (Harry Potter ve Azkaban Tutsağı) isimli yapımda Harry Potter, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki üçüncü yılında çok büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır.

Yönetmenliğini Alfonso Cuarón'un üstlendiği Harry Potter and the Prisoner of Azkaban macera, aile ve fantastik ögelerini içeriyor. 130 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 796 milyon doları aşkın gelir elde etmeyi başardı.

4. Harry Potter ve Ateş Kadehi

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint ve dahası

Üçbüyücü Turnuvası nedeni ile diğer okullardan genç büyücüler Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na gelir. Harry Potter, okuldaki dördüncü yılında büyük bir tehlike içeren turnuvada mücadele eder.

Serinin dördüncü filmi olan Harry Potter and the Goblet of Fire (Harry Potter ve Ateş Kadehi), 150 milyon dolar bütçe ile çekildi. 2005 yılında vizyona giren yapım 896 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek büyük bir başarı elde etti.

5. Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson ve dahası

Harry Potter, Voldemort'un dönüşü ile ilgili yaptığı uyarının umursanmadığını öğrenir. Potter, bunun üzerine kendilerini karanlık sanatlara karşı koruyabilmeleri için bazı öğrencileri eğitmeye başlar.

2007 yılında vizyona giren Harry Potter and the Order of the Phoenix (Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı), 150 milyon dolar bütçe ile çekildi. 2 saat 18 dakika uzunluğundaki yapım 939 milyon doları aşkın gelir elde ederek çok büyük bir başarının altına imza attı.

6. Harry Potter ve Melez Prens

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson ve dahası

Serinin altıncı filminde yeni bir maceraya adım atan Harry Potter, Gizemli Melez Prens'e ait bir kitap bulur. Potter, Voldemort'u yenme konusunda kilit rol oynayabilecek kişi ile yakınlaşabilmek için kitabı kullanır.

2009 yılında vizyona giren Harry Potter and the Half-Blood Prince (Harry Potter ve Melez Prens), 250 milyon dolar bütçe ile çekildi. 2 saat 33 dakika uzunluğundaki film 939 milyon dolardan fazla hasılat elde etmeyi başardı.

7. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson ve dahası

Serinin son filmi iki bölüm şeklinde çekildi. Filmin ilk bölümünde Harry Potter, kalan Hortkulukları yok edebilmek için Hogwarts'tan ayrılmak zorunda kalır. 2010 yılında vizyona giren yapım 2 saat 26 dakika uzunluğunda.

Yönetmenliğini David Yates'in üstlendiği Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1) isimli film 250 milyon dolar bütçe ile çekildi. Büyük bir başarının altına imza atan yapım 960 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

8. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint

Serinin son filminin ikinci bölümünde Harry Potter, Voldemort'un yetenekleri ile mücadele edilebilmesine olanak tanıyan sihirli nesneler üçlüsünü bulur. Yönetmenliğini David Yates'in üstlendiği yapım 2011 yılında vizyona girdi.

Macera, gizem ve fantastik ögelerine sahip olan Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2), 250 milyon dolar bütçe ile çekildi. 2 saat 10 dakika uzunluğundaki film 1 milyar 341 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek oldukça büyük bir başarının altına imza attı.

Bu yazı ile Harry Potter serisi hangi sırayla izlenir sorusunu yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.