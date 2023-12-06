IMDB, 2023 Yılı Verilerini Açıkladı: En Popüler Film, Dizi ve Oyuncular!

2023 yılının yavaş yavaş sonuna geldiğimiz şu günlerde birçok şirket, yılın özeti ve yılın istatistikleri gibi veriler yayınlamaya başladı.

Dünyadaki en büyük film ve dizi veritabanı IMDB de 2023 yılı içerisindeki en popüler film, dizi ve oyuncuların listesini paylaştı.

2023 IMDB en popüler içerikler listesi kullanıcıların bu içerikleri görüntüleme sayısı baz alarak oluşturuldu.

2023 IMDB En Popüler 10 Film

Oppenheimer Barbie Guardians of the Galaxy Vol. 3 The Little Mermaid John Wick: Chapter 4 The Super Mario Bros. Movie Five Nights at Freddy's Spider-Man: Across the Spider-Verse Killers of the Flower Moon The Flash

2023 IMDB En Popüler 10 Dizi

The Last of Us Ahsoka Succession Black Mirror The Mandalorian One Piece The Fall of the House of Usher Ted Lasso The Bear Gen V

2023 IMDB En Popüler 10 Oyuncu

Pedro Pascal Mary Elizabeth Winstead Ana de Armas Jenna Ortega Bella Ramsey Margot Robbie Rebecca Ferguson Katee Sackhoff Carla Gugino Cillian Murphy

Peki sizin bu yıl en sevdiğiniz film, dizi veya oyuncu hangisiydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.