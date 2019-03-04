Ücretsiz Film İzleyebileceğiniz En İyi 9 Uygulama

Son dönemde sayısı gitgide artan çevrimiçi yayın platformları sayesinde izleme alışkanlıklarımız radikal bir şekilde değişti. Kablolu televizyon kanallarından giderek uzaklaşır hale geldik. Tabii, televizyonun terk ettiği mevzileri de Netflix gibi akış servisleri doldurmaya başladı.

Bu blog yazımızda, internet üzerinden ücretsiz film izlemenize ve indirmenize imkan sağlayan en iyi film uygulamalarını sizlerle paylaşacağız. Buyrun listeye.

1- Tubi TV

Tubi TV’de korku, romantizm ve komedi gibi tarzlara göre kategorilere ayrılmış bir dizi ücretsiz film kataloğu bulunuyor. Uygulamada ayrıca, diğer kullanıcıların en beğendiği filmlere de göz atabiliyorsunuz. Platfromdaki filmleri yüksek kalitede sorunsuz bir şekilde izleyebiliyorsunuz.

Tubi TV uygulamasını, iOS, Android, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarında ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

2- Popcornflix

Oldukça geniş bir film yelpazesine sahip olan Popcornflix, yüzlerce filmi ücretsiz olarak izleyebileceğiniz bir akış servisi.

Platform ayrıca, Popcornflix Originals adlı özel bir bölüme de sahip. Filmler oldukça iyi kalitede ve sorunsuz çalışıyor. Filmlerin yanında birçok diziyi de bünyesinde barındıran Popcornflix, beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır.

Popcornflix uygulamasını, iOS, Android, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarında ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

3- Yidio

Yidio, aradığınız filmleri bulabileceğiniz en doğru adreslerden bir tanesi. Bununla birlikte ücretsiz olarak izleyebileceğiniz filmlerin çoğu uygulamanın kendisinde yer almıyor. Yidio sizi online film izleyebileceğiniz birçok ücretsiz film uygulamasına yönlendiriyor.

Platformdaki film kataloğu, Yidio'nun birçok ücretsiz film uygulamasından içerik toplaması nedeniyle devasa boyutta. Tek sorun, listelenen oldukça fazla sayıda ücretli film ve abonelik filmi uygulaması olması; ancak Yidio filmleri çok verimli bir şekilde yönetmenize izin veriyor. Böylece birkaç arama ile binlerce ücretsiz film bulabiliyorsunuz.

Yidio uygulamasını iOS ve Android platformlarında ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

4- Sony Crackle

Hepimizin bildiği gibi Sony Pictures, film endüstrisinin en büyük isimlerinden bir tanesi. İş ücretsiz online filmler izlemeye gelince de Sony Crackle kesinlikle adından söz edilmesi gereken bir platform.

Sony Crackle, eski klasikler ve yeni hit filmler içeren en iyi ücretsiz film koleksiyonlarından birine sahip. Film oynatıcı sorunsuz çalışıyor ve kullanımı oldukça kolay.

Ücretsiz filmler reklam destekli olduğundan, birkaç reklam izlemeniz gerekiyor. Buna rağmen reklamlar çok fazla rahatsız etmiyor. Platformda online olarak birçok diziyi izleyebileceğinizi de söylemeden geçmeyelim.

Sony Crackle uygulamasını, iOS, Android, Windows, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarında ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

5- SnagFilms

Eğer indie filmleri ve belgeselleri seviyorsanız, SnagFilms tam size göre bir platform. Tamamen ücretsiz olan servis, eleştirel olarak beğeni toplayan bağımsız filmlerden oluşan geniş bir seçkiden oluşuyor. Ücretsiz filmlerin birçoğunu yüksek kalitede izleyebiliyorsunuz.

Uygulama, çoğu ücretsiz film uygulaması gibi reklam desteklidir, ancak reklamlar çok sık karşınıza çıkmıyor. Yukarda da dediğim gibi kendine ait anlatısı olan düşük bütçeli bağımsız filmleri seviyorsanız, SnagFilms’i kesinlikle denemelisiniz.

SnagFilms uygulamasını, iOS, Android, Windows, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarında ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

6- Pluto TV

Pluto TV, bu listedeki en zengin özelliklere sahip ücretsiz film uygulamalarından bir tanesi. Birçok özelliğe sahip olmasına rağmen basit bir kullanıcı arayüzü var. Uygulamayı açtığınızda, ücretsiz filmler ve TV şovları için özel bir sekme ile karşılaşıyorsunuz.

Film oynatıcının kullanımı gayet basit. Ayrıca çoğu ücretsiz film için altyazı da var.

Pluto TV uygulamasını, iOS, Android, Windows, Mac, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarında ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

7- Vudu

Vudu, reklam destekli ücretsiz filmler için harika bir koleksiyona sahip. Platforma düzenli olarak yeni filmler ekleniyor. Ücretsiz filmleri tercih ettiğiniz kalitede izleyebiliyorsunuz.

Platform üzerinden online film izleyebilmek için oturum açmanız gerekiyor. Ardından “Ücretsiz” sekmesinde beğendiğiniz yapımları herhangi bir ücret vermeden seyredebilirsiniz.

Vudu uygulamasını iOS, Android, Roku, Windows, Xbox One ve PlayStation 3 / 4 platformlarında ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

8- Viewster

Viewster, ücretsiz film bulmayı kolaylaştıran ve türüne göre kategorize eden bir kullanıcı arayüzüne sahip. Ayrıca film oynatıcı size video kalitesi ve altyazı seçenekleri de sunuyor.

Uygulamada izlediğiniz filmlere yorum yapabilmenize imkan sağlayan uygulama, bir nevi film bloğu görevi de görüyor.

Viewster uygulamasını iOS ve Android platformlarında ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

9- BIGSTAR Movies

Son olarak BIGSTAR Movies, eleştirel beğeni toplayan bağımsız filmlere odaklanan ücretsiz bir film uygulaması. Eğer ücretsiz bir sanat filmi izlemek istiyorsanız, doğru adreslerden bir tanesi de BIGSTAR Movies olabilir.

Basit bir kullanıcı arayüzü olan uygulamada, karanlık mod seçeneği de bulunuyor. Tüm ücretsiz filmleri türe göre sıralamak için bir sekme var. Hatta kendinize bir oynatma listesi dahi oluşturabiliyorsunuz. BIGSTAR Movies ile ilgili tek sorun, bazen kötü yerleştirilen video reklamları. Yine de denemenizi öneririm.

BIGSTAR Movies uygulamasını iOS ve Android platformlarında ücretsiz olarak indirebilirsiniz.