iPhone 15'in Kamerası iPhone 15 Pro'dan Daha İyi Olabilir: Peki Neden?

Çoğu özelliğin tüm iPhone serilerinde standart olduğu günler bildiğiniz üzere geçmişte kaldı. Apple artık daha iyi özellikleri Pro modellerine özgü sunmaya başladı ancak şaşırtıcı yeni bir rapor bu stratejide bir istisna yaşanabileceğini öne sürüyor.

Geçen yılki iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max yeni bir 48MP kameraya ve Dinamik Ada çentiğine sahipken, iPhone 14 ve 14 Plus 12MP ana kameraya ve standart çentiğe sahipti. Bu yıl tüm serinin Dinamik Ada'ya sahip olacağı ve tüm telefonların 48MP ana kameraya sahip olacağı söyleniyor olsa da 48MP kameraların tümü birbiriyle aynı değil.

Analist Ming-Chi Kuo: "Standart iPhone 15'in Kamerası Daha İyi Olacak"

Güvenilir analist Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 15'in ana kamerası iPhone 15 Pro'nun ana kamerasından daha iyi olacak. Temel iPhone 15 modellerinin yeni bir yığılmış CIS tasarımı kullanacağını ve Pro'nun gelecek yıla kadar buna sahip olmayacağını söylüyor.

"İki adet 2H23 iPhone 15 standart modelinin ardından, iki adet 2H24 iPhone 16 Pro modeli de yığma tasarımlı CIS'i benimseyecek."

Standart iPhone 15'in Kamerası Neden Daha İyi Olabilir?

Sony'nin üretim sorunları yaşıyor olması, tüm serinin yeni teknolojiye sahip olmamasının nedenlerinden biri olabilir. Üç yığınlı sensör teorik olarak iPhone 15'in daha kaliteli görüntüler için iPhone 15 Pro'dan daha fazla ışık yakalamasını sağlayacak ve bu da onu ikisi arasında daha iyi kameralı telefon hâline getirebilir.

Bununla birlikte yalnızca Pro'larda telefoto kamera bulunacak ve Pro Max'in 6x'e kadar yakınlaştırma aralığı için bir periskop ünitesine sahip olması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın yeni iPhone 15 serisini 13 Eylül'de duyuracağı ortaya çıkmıştı. O tarihe kadar telefonlarla ilgili daha net detaylara ulaşmayı bekliyoruz.