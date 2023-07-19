iPhone 16 Pro Max'e "Süper Periskop Telefoto" Kamera İddiası! Peki Ne İşe Yarayacak?

Bir akıllı telefonun içine katlanmış bir dizi lens, sensörler ve ışığın bir kameradan girip prizmalardan sekerek sensörlere ulaşmasını sağlayan prizmalar kullanan bir periskop kamera, bir telefonda daha iyi optik yakınlaştırma sağlayabilir. Hâlihazırda birçok Android amiral gemisinde mevcut olan bu teknolojiyi taşıyan ilk iPhone, eğer söylentiler doğruysa bu yılki iPhone 15 Pro Max olacak.

Öyle ki yıl başından beri gelen söylentilere göre optik yakınlaştırma iPhone 15 Pro Max'te 3x'ten 6x'e kadar çıkacak.

Digital Chat Station'a göre 2024 yılında çıkacak iPhone 16 Pro Max söz konusu olduğunda, büyük bir gelişmeyle daha karşılaşacağız. Weibo'daki gönderisi tercüme edildiğinde iPhone 16 Pro Max'in muhtemelen "süper periskop telefoto" anlamına geldiğini düşündüğümüz "periskop ultra telefoto" özelliğine sahip olacağını söylüyor.

iPhone 16 Pro Max Kamerada Devrim Yaratabilir

Bu teknoloji, iPhone 16 Pro Max kamerasına mevcut iPhone modellerindeki 77 mm'ye kıyasla 300 mm'ye kadar büyük bir odak uzaklığı sağlayacak.

Bu noktada 300 mm'lik bir odak uzaklığı sadece spekülasyon olsa da gerçeğe dönüştüğü takdide Samsung Galaxy S23 Ultra'nın 230 mm'lik odak uzaklığını ve Pixel 7 Pro'nun 120 mm'lik odak uzaklığını geride bırakacak gibi görünüyor.

iPhone 15 Pro Max satın alma planlarınızı ertelemeye ve 2024'ün en üst düzey iPhone'unu beklemeye başlamadan önce belirtmek gerekir ki, Digital Chat Station'ın bu konuda yanılıyor olma ihtimali de var.

Peki sizin iPhone 15 ve iPhone 16 modellerinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.