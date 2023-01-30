Türk Bilim İnsanlarından Kalp Krizi Riskini Erken Teşhis Eden Yapay Zeka!

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Çorum Hitit Üniversitesinde görevli bilim insanları, kalp krizi riskini önceden yapay zeka yardımıyla tespit eden cihaz geliştirdi. Çalışmaya dair oldukça önemli bilgiler paylaşıldı. Detaylar haberimizde.

Kalp Krizi Riskini Nefes ile Tespit Eden Yapay Zeka Geliştirildi

DHA'daki habere göre Türk bilim insanları tarafından yapılan çalışmada insan nefesinde yer alan moleküller analiz edip kalp krizi riskini yapay zeka teknolojisiyle önceden teşhis edebilen bir cihaz geliştirildi. Naylon poşet veya balona doldurulan nefes, moleküllere dönüştürülüyor. Bu işlemin ardından bilgisayar ortamına aktarılıp inceleniyor.

Biomedical Signal Processing and Control dergisinde makalesi yayımlanan cihaz, bir kişide kalp krizi riski olup olmadığını 30 saniye içerisinde teşhis edebiliyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ulusal patent alan cihazın akıllı telefonlara entegre edilmesi ve kalp krizi nedeniyle ani ölümlerin önlenmesi hedefleniyor.

Biyomedikal mühendisliği alanında çalışmalar gerçekleştiren Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Doç. Dr. Önder Aydemir, sağlıklı bireylerin kalp krizi ve kalp hastalığı riski olan insanların nefes bilgilerini elektronik burun teknolojisiyle sinyale dönüştürüp, bunu elektronik burunla bilgisayar ortamına kaydettiklerini belirtti.

Yapay zeka algoritmaları ile birlikte insanların miyokard enfarktüsü olup olmadığını nefes bilgilerinden otomatik olarak tespit etmeye çalıştıklarını belirten Aydemir, elde ettikleri sonuçların gayet umut verici ve gelecek için de çarpıcı olduğunu ifade etti ve şu ifadelere yer verdi: