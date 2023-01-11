Bilim İnsanları Farelerin Ömrünü İkiye Katlamayı Başardı

Birçok teknoloji ve bilim uzmanına göre önümüzdeki 50 yıllık süreç içerisinde en çok gelişmenin yaşanacağı alanlardan biri de biyoteknoloji olacak. ABD'de bulunan bir biyoteknoloji şirketinin son yayımladığı makale bunu kanıtlar nitelikte.

Henüz hakem heyetinden geçmeyen bir makaleye göre Rejuvenate Bio isimli biyoteknoloji şirketi, yaşlı farelerin genetikleri üzerinde düzenlemeler yaparak kalan yaşam sürelerini iki kat artırmayı başardı.

İnsanların Ömrü Uzatılabilir Mi?

2012 yılında Japon biyolog Shinya Yamanaka'ya Nobel Ödülü'nü getiren, canlıyı erken evre embiryolardaki genetik özellikleri değiştiren proteinlere maruz bırakma yöntemini kullanan araştırmacılar, yaşlı farelerin kalan yaşamlarını iki kat uzatmayı başardı.

18 hafta daha fazla yaşayan fareler, gen tedavisi sayesinde toplamda beklenenden %7 daha uzun bir hayat yaşadı. Henüz deneyin olası insanlı deneklerde veya sağlıklı farelerde denenmesi için birçok aşamanın geçilmesi gerekiyor.

Rejuvenate Bio CEO'su Noah Davidson, "Bu güçlü bir teknoloji ve işte konseptin kanıtı. Aslında yaşlı nüfusumuza yapabilecemiz bir şeyler olduğunu göstermek istedim." diyerek umutlu olduğunu ifade etti.

Şirket, fareler üzerindeki çalışmaların ardından evcil köpeklerde kalp yetmezliği ve benzeri hastalıkları tedavi etmek için çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.