Kanser Hücrelerini Öldüren Virüs, Hastalar Üzerinde Denendi!

Kanser hücrelerini öldüren virüs, gerçekleştirilen bir araştırma kapsamında hastalar üzerinde denendi. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre bir hastanın tüm kanserli hücreleri yok oldu. Diğer hastalarda ise kanserli tümörlerin boyutunda küçülme meydana geldiği gözlemlendi.

Kanser Hücrelerini Öldüren Virüs Olumlu Sonuç Verdi

IndyTurk'teki habere göre kanser hücrelerini yok edebilen virüs ile ilgili oldukça önemli bir araştırma yapıldı. Gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları da paylaşıldı. Aktarılan bilgilere göre ilk denemelerde oldukça ciddi ölçüde umut vadeden sonuçlar elde edildi.

Kanserli hücrelere saldırarak yok eden yeni bir tür kanser tedavisi geliştirildi. Birleşik Krallık'ta yer alan bilim insanları tarafından paylaşılan bilgilere göre bir kanser hastasının tüm kanserli hücreleri yok oldu. Araştırmaya katılan diğer kişilerin kanserli hücrelerinde ise küçülme meydana geldi.

Kanser hücrelerini yok eden virüsün, uçuk virüsünün zayıflatılmış bir formu olduğu belirtildi. 40 civarında hastanın katıldığı araştırma kapsamında bazı hastalara doğrudan normalde uçuk çıkmasına neden olan herpes isimli soğuk algınlığı virüsü enjekte edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşamını sürdüren 39 yaşındaki Krzysztof Wojkowski, söz konusu çalışmaya katılan gönüllüler arasında yer alıyor. Wojkowski'nin yıllar önce tükürük bezlerine kanser teşhisi konulmuş.

Wojkowski, kanser teşhisi koyulması üzerine çeşitli ameliyatlar geçirmiş ve bazı tedaviler görmüş fakat tüm bunlara rağmen kanseri yenememiş. Öte yandan kanser hastalığı bu süre zarfında daha da ilerlemiş.

Krzysztof Wojkowski'nin vücudunda yer alan kanserli hücrelerin tamamı, virüs tedavisi sayesinde temizlendi. İki hafta bir iğne vurulduğunu belirten Wojkowski, tedavi sürecinin toplamda beş hafta sürdüğünü, şu an bunun üzerinden iki yıl geçtiğini ve artık vücudunda kanserli hücrenin olmadığını söyledi.

İğnelerin doğrudan tümöre yapıldığı ifade edildi. Virüs ilk olarak iğne aracılığı ile kanserli hücrelere ulaşıyor ve hemen ardından tümörün etrafını sarıp patlatıyor. Daha sonra bağışıklık sistemini harekete geçirmeyi başarıyor.

Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) bağlı Kraliyet Marsden Kuruluşu'nda bulunan Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen çalışma, kanser hastalığı için umut vadediyor. Öyle ki yalnızca virüs tedavisi uygulanan dokuz hastadan üçüncüde tümörlerin küçüldüğü gözlemlendi.

Kanser ilacı da almayı sürdüren 30 hastadan yedisinde olumlu sonuçlar görüldü. Ayrıca yorgunluk dahil olmak üzere bazı yan etkilerin çok hafif hissedildiği belirtildi.