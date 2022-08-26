Sıcak Çay ve Kahve İçmek Kanser Riskini Artırıyor Olabilir

The National News'in yapmış olduğu yeni bir haber, Cambridge Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırmaya mercek tutuyor. Yapılan araştırma, düzenli olarak sıcak çay veya kahve tüken kişilerin kansere yakalanma riskinin tüketmeyen kişilere göre önemli derecede arttığını ortaya koyuyor.

Sıcak içecekler tüketmenin kişinin yemek borusu kanserine yakalanma olasılığını üç kat artırdığı belirtiliyor. Cambridge Üniversitesi'nde araştırmaya dahil olan araştırmacılar, bu araştırma için İngiltere'de yaşayan ortalama 500.000 kişinin sağlık kaydını inceledi.

Kahveyi Sıcak İçenlerin Kanser Olma Riski Daha Fazla

Bu araştırma doğrultusunda daha fazla sıcak çay veya kahve içen kişilerin, içmeyen kişilere kıyasla kansere yakalanma ihtimalinin arttığını fark eden araştırmacılar, kahveyi sıcak içenlerin 5.5 kat, ılık içenlerin ise 2.7 kat daha fazla risk taşıdığını düşünüyor.

Bilim insanlarının konuya yaklaşımı da bu araştırmayı nispeten doğruluyor. Sıcak içeceklerin hücrelerin yenilenmesine neden olduğu ve hücre yenilenmesinin yeni hücrelerin kanserli olmalarına yol açtığı düşünülüyor.

Onkolog ve gastroenterolog Smita Joshi, bu kanser riskini daha aza indirebilmek adına sıcak çay veya kahve gibi sıcak içeceklerin içilmeden önce kısa bir süre soğutulması gerektiğini belirtti.

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