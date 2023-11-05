Kullanıcılar YouTube'un Reklam Engelleyici Yasağını Umursamadı!

YouTube, bir süredir reklam engelleyicilere karşı olan tavrıyla gündeme geliyor. Kullanıcıların reklam engelleyici kullanmasını istemeyen şirket, bazı kısıtlamalar getireceğini duyurmuştu. Anlaşılan o ki kullanıcılar bu yasağı pek de umursamadı.

Daha Güçlü Reklam Engelleyicileri Yüklediler!

YouTube, kullanıcıların tarayıcıya indirerek kullandıkları reklam engelleyicileri yasaklamayı kafaya koydu. Reklam engelleyicilerin platformun hizmet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle kullanıcılara bazı kısıtlamalar getirmeyi planladı.

AdBlock gibi reklam engelleyicileri kullanan kişiler “Youtube’da reklam engelleyicilere izin verilmez” uyarısıyla karşılaştı. Eğer engelleyici kullanmaya devam ederlerse videolara erişim engeli yaşayabilecekleri söylendi.

Kullanıcılara Premium olmayı dayatan bu kural, pek işe yaramamış gibi görünüyor. Çünkü kullanıcıların hâlihazırda kullandıklarından daha güçlü reklam engelleyicileri indirdikleri ortaya çıktı.

Reklam engelleyici eklentisi üreten bazı firmaların paylaştığı verilere göre reklam engelleyicilerin tarayıcılardan silinme oranı artış gösterdi. Ancak buna rağmen rekor sayıda reklam engelleyicinin yüklendiği de anlaşıldı.

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