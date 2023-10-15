Türkiye'ye Geldi: YouTube'da Reklam Engelleyici Kullananlara Kötü Haber!

YouTube, geçtiğimiz aylarda reklam engelleyici kullanımına izin vermeyeceğini ve bunun için bazı testler yaptığını söylemişti. Hatta zaman içinde yurt dışındaki birçok kullanıcı bu yeni kuraldan nasibini aldı.

YouTube'un reklam engelleyicileri engelleme politikası şimdi de Türkiye'de uygulanmaya başladı. Bu durumlarda geçerli olan bazı kısıtlamalardan Türk kullanıcılar da etkilenecek. İşte haberimizin devamı...

Reklamları İzlemek mi Premium Olmak mı?

YouTube, reklam izlemek istemeyip reklam engelleyicilere başvuran kullanıcılar için kıstlamalar getirdi. AdBlock gibi reklam engelleyicileri kullanan kişiler artık “Youtube’da reklam engelleyicilere izin verilmez” uyarısıyla karşılaşacak.

Türkiye'deki YouTube kullanıcıları da artık bu uyarıyı alacak ve böylece ya reklamları izlemeyi tercih edecek ya da Preimum abonesi olacak. Reklam engelleyici kullanmaya devam eden kişiler ise önce “reklam engelleyiciyi kapat" uyarılarıyla karşılaşacak.

Eğer bu uyarılara rağmen reklam engelleyici kullanmaya devam ederlerse bu sefer videolara erişim engeli yaşayabilirler. Şimdilik kullanıcıların yalnızca uyarı aldıkları görüldü ancak YouTube bu konuyu çok ciddiye alıyor ve Premium aboneliğe yönlendirme yapıyor.

YouTube'un reklam engelleyicilere ket vuran bu uyarıları bazı kullanıcıları platformdan soğutsa da şirketin hedefine varmasına engel olmuyor. Bakalım yakın zamanda bu konuda herhangi bir değişiklik olacak mı?

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