Küresel Konut Fiyatları Endeksi Paylaşıldı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Küresel Konut Fiyatları Endeksi isimli rapor paylaşıldı. Dünya genelinde 150 şehirdeki ortalama konut fiyatlarının analiz edildiği raporda bir tablo oluşturuldu. Oluşturulan tabloda 2022'nin üçüncü çeyreğinde ev fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler listelendi.

Küresel Konut Fiyatları Endeksi Tablosundaki Ülkeler Sıralaması

Türkiye: Yüzde 189,2

Estonya: Yüzde 27,3

Macaristan: Yüzde 23,7

Çekya: Yüzde 22,6

İzlanda: Yüzde 22,6

Slovakya: Yüzde 21,9

Kuzey Makedonya: Yüzde 21,2

İsrail: Yüzde 18,2

Letonya: Yüzde 16,5

Slovenya: Yüzde 15,6

Dünyanın dört bir noktasındaki 150 şehirde ortalama konut fiyatları analiz edildi. 2022 yılının üçüncü çeyreğini kapsayan araştırma ile beraber ev fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler belli oldu. Paylaşılan listenin ilk sırasında ise Türkiye yer aldı.

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye'de ev fiyatları yüzde 189,2 oranında arttı. İkinci sırada yer alan Estonya'da ise bu oran yüzde 27,3 seviyesinde. Üçüncü sırada Macaristan bulunuyor. Macaristan'da ev fiyatları geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 23,7 oranında arttı.

Çekya'da ve İzlanda da ev fiyatları 2022 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 22,6 oranında artarken Slovakya'da ise yüzde 21,9 oranında bir artış gerçekleşti. Slovakya'yı yüzde 21,2 oran ile İsrail takip etti.

Paylaşılan listeye göre Letonya'da yüzde 16,5 oranında artış gerçekleşirken Slovenya'da ise yüzde 15,6 oranında artış oldu. Listenin son sırasında ise yüzde -7,5 oran ile Güney Kore yer aldı.