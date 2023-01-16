2023'te Çalışılacak En İyi Şirketler Listesi Açıklandı: En Büyükler Listeye Giremedi!

Online kariyer sitelerinin başını çeken Glassdoor, çalışan kişilerin oyları ile "Yılın Çalışılacak En İyi 100 Şirketi" listesini yayınladı. Güncellenerek paylaşılan listede, işten çıkarma dalgası sürmesine rağmen şirketlerin %40'ından fazlası teknoloji sektörüne ait. 2009 yılından beri listenin başını çeken Meta ve Apple ise bu sene listede yer alamadı.

Apple ve Meta Artık "En İyi" Olarak Görülmüyor

Glassdoor, 2009 yılından beri yayınladığı listede Apple ilk kez yer alamadı. Meta da 2011 yılından beri listede varlığını korurken 2018 yılında başlayarak 3 kez üst üste bir numaraya yerleşmişti. Google ve Bain & Company ise 16 senedir listedeki yerini koruyan iki firma olarak biliniyor.

Hem Meta hem Apple son dönemdeki yaşadıkları zorluklar ile gündemden düşmüyor. Sosyal medya şirketi, çalışma yoğunluğunu metaverse'e çevirirken 11 binin üzerinde çalışanını işten çıkardı.

Listeyi hazırlayan kariyer sitesinin baş ekonomişti olan Daniel Zharo, listeyi şu şekilde yorumladı:

"Teknoloji, listede en iyi temsil edilen sektör olmaya devam ediyor. Ancak aynı zamanda teknoloji 2022'ye kadar inişli çıkışlı bir seyir izledi."

Büyük İsimler Neden Geriliyor?

Çalışanların yorumuna göre Apple, stratejik hatalar yapması ile güven problemi oluşturuyor. Ofise dönüş hamlesi yapması ile çalışanların tepkisini gören şirketin bu hamlesine karşılık Zhao şunları şöyledi: "Çalışanlar uzaktan ya da en azından hibrit çalışma olanağına gerçekten değer veriyor. Ofise dönüş için yapılan baskıların pek de hoş karşılanmadığını söyleyebiliriz."

Listeye yeni giren şirketlerin vaatleri bu noktada büyük önem taşıyor. Çeşitlilik başta olmak üzere maaşlı sınırsız izin kullanımı, kariyer fırsatları yaratma, şeffaf liderlik ve uzaktan çalışma gibi birçok esneklik şirketleri öne çıkarıyor.

Zhao: "Kriz dönemlerinde bu durum, gelecek vadeden şirketler için genellikle bir fırsattır. En iyi şirketler, çalışan deneyiminin her parçasının sınıfının en iyisi olduğundan emin olmak için yukarıda ve öteye gideceklerdir." dedi.