Barbie Filmi Bir Ülkede Yasaklandı: Peki Neden?

Barbie filmi, vizyona girdiği günden beri izlenme rekorları kırdı, sosyal medyada filmle alakalı paylaşımlar yapıldı. Trendlerde bir numaraya oturan filmi beğenenler de oldu beğenmeyenler de.

Lübnan ise bu kadar ses getiren bir filmi yayınlamamaya karar verdi. Gerekçe olarak da filmin dini ve manevi değerlere aykırı olduğu, eşcinselliğe teşvik ettiği verildi. Lübnan hükûmetinin aldığı bu karar oldukça tepki gördü.

"Eşcinselliğe Teşvik Edici" İbaresi Tepki Topladı!

Lübnan'da yakın zamanda gösterime girmesi planlanan "Barbie" filmi hakkında Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza bir açıklama yaptı. ABD yapımı filmin "Lübnan'daki dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediğini, eş cinselliği öne çıkardığını, aile ve evlilik değerlerinin altını oyduğunu" dile getirdi.

Filmin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz ve kötü etkileri olacağını, bu sebeple gösterime girmemesi gerektiğini açıkladı. Bu kararın Lübnan İçişleri Bakanlığı'na gönderildiğini de belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Barbie filmi Filipinler ve Vietnam'da da tartışmaya yol açmıştı. Her iki ülke de bu tartışmaların ardından filmi gösterime çıkarmama kararı almıştı.

Barbie filminin küresel hasılatının vizyon tarihinden itibaren 1 milyar doları aştığı açıklanmıştı. Türkiye'de ise Box Office Türkiye'nin verilerine göre şu ana kadar 101,6 milyon TL'lik gelire ulaşıldı.

2023 yılında ülkelerin bu tür engellemelerde bulunması, yargılayıcı bir tutum sergilemesi insanlık adına oldukça üzücü.

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