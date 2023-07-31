Trendlerden Düşmeyen Barbie Filminin Konusu ve Oyuncuları
2023 yılında tüm dünyada beyazperdeye damgasını vuran Barbie filmini sizin için A'dan Z'ye inceledik. İşte Barbie filminin konusu ve oyuncuları!
90’lı yılların favori oyuncağı olan Barbie, dünya çapında büyük bir ilgi toplamayı başardı.1987 yılında yayınlanan kısa metrajlı filminden sonra birçok animasyonunu gördüğümüz Barbie’nin 2001 yılında ilk defa uzun metrajlı bir filmi çekildi. Bu filmin adı ‘Barbie Fındıkkıran Balesinde’ idi.
Sonrasında ise ‘Barbie Kuğu Gölü’ ve ‘Barbie Bebek ve Yoksul Terzi Kız’ isimli filmler beyazperdede izleyici ile buluştu. Müzikal tadındaki filmlerle sinema yolculuğuna devam eden Barbie’nin en sevilen filmleri arasında efektleri ile dikkat çeken ‘Barbie Adalar Prensesi’ ve ‘Barbie: Deniz Kızı Hikayesi’ bulunuyor.
2023 yılında büyük bir reklam çalışması ile dünyanın her yerinde büyük bir yankı uyandıran Barbie filmi, Türkiye’de de sinemaseverlerle buluşuyor. Filme gitmeyi düşünenler, konusunu ve oyuncularını merak edenler için bu yazımızda son günlerde kimsenin dilinden düşüremediği Barbie filmine dair detayları bir araya getirdik.
İşte, Barbie filmi konusu ve oyuncuları!
Barbie Filmi Konusu Nedir?
Barbie bu filmde yaşadığı dünyaya kendisini yabancı hissediyor. Bu dünyada beklenen ‘mükemmel kadın’ imajına uygun olmadığını fark eden Barbie, bulunduğu ortamlarda dışlanıyor. Buraya uyum sağlamakta zorlanan Barbie, kendisi için yeni bir yaşam alanı bulmaya karar veriyor. Böylelikle gerçek dünyaya doğru yola çıkıyor.
Barbie diyarında dışlanmasına sebep olan bazı özellikleri Barbie’nin bu dünyada daha özgün bir karakter olmasına yardımcı oluyor. 21 Temmuz 2023’te Amerika’da vizyona giren Barbie filmi Türkiye’de de aynı anda sinemaseverlerle buluştu.
1 saat 54 dakika süren bu film hem macera hem de komedi türlerinde değerlendiriliyor. Ayrıca ‘aile’ kategorisindeki filmler arasında da sıralanıyor. Yaş sınırı olmadığı için 7’den 70’e herkes Barbie filmini beyazperdede izleme heyecanını yaşayabiliyor.
Barbie Filmi Oyuncuları Kimler?
Barbie filminin başrollerinde Oscar ödüllü isimler yer alıyor. Margot Robbie’nin canlandırdığı Barbie’ye başrolde eşlik eden Ken karakterine ise Ryan Gosling hayat veriyor. Oscar’lı oyuncu Margot Robbie’nin yanı sıra başka isimler de birer Barbie figürü olarak karşımıza çıkıyor. İşte, Barbie filminin oyuncularına ilişkin merak edilen o liste:
- Margot Robbie
- Ryan Gosling
- Dua Lipa
- Simu Liu
- Issa Rae
- Kate McKinnon
- Nicola Coughlan
- Sharon Rooney
- America Ferrera
- Ariana Greenblatt
- Emma Mackey
- Alexandra Shipp
- Michael Cera
- Kingsley Ben
- Rhea Perlman
Barbie Filmi Bir Ülkede Yasaklandı: Peki Neden?
Vietnam, Güney Çin Denizi'nin tartışmalı dokuz çizgili haritasını tasvir ettiği gerekçesiyle Amerikan yapımı Barbie filmini yasaklama kararı aldı.
Barbie Filminde Çalan Müzikler
Barbie filminde başta Dua Lipa olmak üzere ünlü sanatçıların şarkıları kullanılıyor. Filmin soundtrack listesine baktığımızda çalan müziklere ilişkin şu şekilde bir sıralama yapmak mümkün:
- Lizzo: Pink
- Dua Lipa: Dance the Night
- Nicki Minaj / Ice Spice: Barbie Workd ( with aqua)
- Watati – Karol G
- Ryan Gosling: I’m Just Ken
- Hey Blondie, Dominic File
- Khalid, Silver Platter
- Gayle, Butterflies
- Fifty Fifty: Barbie Dreams (ft. Kali)
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