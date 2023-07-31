Trendlerden Düşmeyen Barbie Filminin Konusu ve Oyuncuları

90’lı yılların favori oyuncağı olan Barbie, dünya çapında büyük bir ilgi toplamayı başardı.1987 yılında yayınlanan kısa metrajlı filminden sonra birçok animasyonunu gördüğümüz Barbie’nin 2001 yılında ilk defa uzun metrajlı bir filmi çekildi. Bu filmin adı ‘Barbie Fındıkkıran Balesinde’ idi.

Sonrasında ise ‘Barbie Kuğu Gölü’ ve ‘Barbie Bebek ve Yoksul Terzi Kız’ isimli filmler beyazperdede izleyici ile buluştu. Müzikal tadındaki filmlerle sinema yolculuğuna devam eden Barbie’nin en sevilen filmleri arasında efektleri ile dikkat çeken ‘Barbie Adalar Prensesi’ ve ‘Barbie: Deniz Kızı Hikayesi’ bulunuyor.

2023 yılında büyük bir reklam çalışması ile dünyanın her yerinde büyük bir yankı uyandıran Barbie filmi, Türkiye’de de sinemaseverlerle buluşuyor. Filme gitmeyi düşünenler, konusunu ve oyuncularını merak edenler için bu yazımızda son günlerde kimsenin dilinden düşüremediği Barbie filmine dair detayları bir araya getirdik.

İşte, Barbie filmi konusu ve oyuncuları!

Barbie Filmi Konusu Nedir?

Barbie bu filmde yaşadığı dünyaya kendisini yabancı hissediyor. Bu dünyada beklenen ‘mükemmel kadın’ imajına uygun olmadığını fark eden Barbie, bulunduğu ortamlarda dışlanıyor. Buraya uyum sağlamakta zorlanan Barbie, kendisi için yeni bir yaşam alanı bulmaya karar veriyor. Böylelikle gerçek dünyaya doğru yola çıkıyor.

Barbie diyarında dışlanmasına sebep olan bazı özellikleri Barbie’nin bu dünyada daha özgün bir karakter olmasına yardımcı oluyor. 21 Temmuz 2023’te Amerika’da vizyona giren Barbie filmi Türkiye’de de aynı anda sinemaseverlerle buluştu.

1 saat 54 dakika süren bu film hem macera hem de komedi türlerinde değerlendiriliyor. Ayrıca ‘aile’ kategorisindeki filmler arasında da sıralanıyor. Yaş sınırı olmadığı için 7’den 70’e herkes Barbie filmini beyazperdede izleme heyecanını yaşayabiliyor.

Barbie Filmi Oyuncuları Kimler?

Barbie filminin başrollerinde Oscar ödüllü isimler yer alıyor. Margot Robbie’nin canlandırdığı Barbie’ye başrolde eşlik eden Ken karakterine ise Ryan Gosling hayat veriyor. Oscar’lı oyuncu Margot Robbie’nin yanı sıra başka isimler de birer Barbie figürü olarak karşımıza çıkıyor. İşte, Barbie filminin oyuncularına ilişkin merak edilen o liste:

Margot Robbie

Ryan Gosling

Dua Lipa

Simu Liu

Issa Rae

Kate McKinnon

Nicola Coughlan

Sharon Rooney

America Ferrera

Ariana Greenblatt

Emma Mackey

Alexandra Shipp

Michael Cera

Kingsley Ben

Rhea Perlman

Barbie Filminde Çalan Müzikler

Barbie filminde başta Dua Lipa olmak üzere ünlü sanatçıların şarkıları kullanılıyor. Filmin soundtrack listesine baktığımızda çalan müziklere ilişkin şu şekilde bir sıralama yapmak mümkün: