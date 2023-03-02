Messi'den Arjantin Milli Takımına Altın Kaplama iPhone Hediyesi!

Lionel Messi, Arjantin milli takımındaki futbolculara ve teknik ekibe altın kaplama iPhone hediye etti. Her telefonun üzerinde futbolcunun adı ve numarası gibi bilgilerin yer alması dikkat çekti. Arjantinli yıldız futbolcu tarafından Arjantin milli takımına verilen hediyeye dair ayrıntılar haberimizde.

Messi, Takım Arkadaşlarına Altın Kaplama iPhone Hediye Etti

Arjantin milli takımı 2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı kazanarak oldukça büyük bir başarının altına imza atmıştı. Milli takımda forma giyen yıldız futbolcu Lionel Messi, bu büyük zaferi kutlamak adına takımdaki futbolculara ve teknik ekibe toplamda 35 adet altın kaplama iPhone hediye etti.

24 karat altın ile kaplanan her iPhone'un arka yüzeyinde oyuncunun adı, numarası ve Arjantin milli takımının logosu bulunuyor. Lionel Messi'nin söz konusu hediye için toplamda 175 bin pound ödediği söyleniyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan bir kaynak, Lionel Messi'nin bu gurur verici durumu kutlamak adına özel ve gösterişli bir şey yapmak istediğini, bu nedenden ötürü girişimci Ben Lyons ile iletişime geçtiğini ve telefonları birlikte tasarladıklarını belirtti.

Lionel Messi'nin en sadık müşterilerinden biri olduğunu söyleyen Ben Lyons, Messi'nin Dünya Kupası finalinden birkaç ay sonra kendileriyle iletişime geçtiğini, muhteşem zaferi kutlamak için bütün oyuncular ve personel için özel hediye istediğini fakat her zamanki saat hediyesinden istemediğini ifade etti.