Zuckerberg, Meta'nın Açık Kaynaklı Genel Yapay Zekâ Geliştirdiğini Söyledi!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bugün sürpriz bir Instagram Reel'inde, şirketin açık kaynaklı genel yapay zekâ (AGI) geliştirdiğini söyledi.

Meta, yapay zekâ araştırma ekiplerinden ikisini (Facebook AI Research ve General Artificial Intelligence) tam bir genel zekâ oluşturmak ve bunu mümkün olduğunca açık kaynaklı hale getirmek amacıyla bir araya getirecek.

Zuckerberg videonun başlığında "uzun vadeli vizyonumuz genel zekâ inşa etmek, sorumlu bir şekilde açık kaynak sağlamak ve herkesin faydalanabilmesi için yaygın bir şekilde kullanılabilir hale getirmektir" olarak yazdı.

Meta, Llama 3 Ve Metaverse'i Tanıttı

Zuckerberg ayrıca şirketin şu anda Llama 3'ü eğittiğine dikkat çekti. Bu yılın sonuna kadar 350.000 Nvidia H100 de dahil olmak üzere inşa ettiği "devasa bilgi işlem altyapısını" lanse etti.

Ayrıca Metaverse ve Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerinden de bahsetti.

Zuckerberg, insanlar yapay zekâ için yeni cihazlara ihtiyaç duyacaklar ve bu da zaman içinde yapay zekâ ve Metaverse'i bir araya getiriyor dedi.

Gün içinde yapay zekâ ile sık sık konuşacağımızı ve bunu gözlük kullanarak yapacağımızı belirtti.

Gözlüklerin bir yapay zekanın sizin gördüklerinizi görmesini ve duyduklarınızı duymasını sağlamak için ideal bir form faktörü olduğu söyledi.

Böylelikle kullanıcılara yardımcı olmak için her zaman hazır olacağını dedi.

Meta’nın bu yapay zekâ adımını nasıl buluyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.