Meta, Sosyal Medya Bağlantılarında Değişikliğe Gidiyor: Facebook, Instagram ve Messenger Hesapları Artık Ayrı!

Meta, Avrupa genelinde faaliyet göstermeye devam edebilmek adına birkaç ödün verdi, bu da Instagram ve Facebook'u reklamları görmemek için ücretsiz kullanma veya reklamları görmemek için abone olma özelliğini eklemek gibi özellikleri içeriyordu.

Bu ay itibariyle, Instagram ve Facebook kullanıcıları, Meta'nın sosyal uygulamalarında hesaplarını nasıl yönetecekleri konusunda ek seçeneklere sahip olacaklar. Meta, basın açıklamasında, bu yeni seçeneklerin "2024 Mart ayında yürürlüğe girecek DMA gerekliliklerini ele almak için" sunulduğunu belirtiyor.

Önümüzdeki haftalarda, özellikle Facebook, Instagram ve Messenger'ı kullananlar, birden fazla hesaba sahiplerse bilgilerini uygulamalar arasında paylaşmak için seçim yapma konusunda bilgilendirilecekler.

Örneğin, Instagram ve Facebook hesaplarını bağlayan kullanıcılar, bu hesapları ayrı ayrı ayırmak ve yönetmek isteyip istemediklerine karar verebilecekler veya hesaplarını Meta Hesap Merkezi aracılığıyla bağlı tutmaya devam etmeyi seçebilecekler, böylece bilgileri her iki hesapları boyunca kullanılacaktır.

Ayrıca, Messenger kullanıcıları, uygulamayı Facebook hesaplarıyla kullanmaya devam edip etmek istemediklerine karar verebilirler veya bağımsız yeni bir Messenger hesabı oluşturabilirler. İkinciyi seçenler, özel mesajlaşma ve sohbet, sesli ve görüntülü arama dahil olmak üzere uygulamanın temel hizmetlerini kullanabilirler.

Meta, Facebook'ta oyun oynayanların Facebook bilgilerini kullanan bir oyun deneyimi veya bu olmadan bir oyun deneyimi seçebileceklerini de açıkladı. İlk seçenek, çok oyunculu oyunlar, oyun içi satın alımlar ve kişiselleştirilmiş oyun önerileri gibi tam deneyimi sunarken, ikincisi yalnızca bazı tek oyunculu oyunları oynayabilecek.