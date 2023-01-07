NASA Uydusu, Dünya'ya Düşmek Üzere: Saat Verildi!

Yıllar önce uzaya fırlatılan NASA Uydusunun Dünya'ya düşmek üzere olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, uydunun saat kaçta Dünya'ya düşebileceğine yönelik bir tahminde bulundu. Yaşanan gelişmeye dair detaylar haberimizde.

NASA Uydusunun Dünya'ya Saat Kaçta Düşmesi Bekleniyor?

Inderependent Türkçe'deki habere göre National Aeronautics and Space Administration(NASA) tarafından geçtiğimiz yıllarda uzaya fırlatılan bir uydunun Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Earth Radiation Budget Satellite olarak isimlendirilen uydu, bugünü yarına bağlayan gece Türkiye saatiyle 02.40 civarında atmosfere girecek. Uzmanlar, 17 saatlik bir hata payının olabileceğini ifade etti.

Yaklaşık olarak 2,5 ton ağırlığındkai uydu, 1984 yılında fırlatılan üç uydudan biriydi. Dünya'nın enerji bütçesinin ölçülmesini ve stratosferi analiz edilmesini sağlayabilecek aletleri içerisinde barındıran uydunun görevi 2005 yılında sona ermişti.

NASA, görevin sona ermesinin ardından uzay çöpü hâline gelmiş olan Earth Radiation Budget Satellite'in büyük kısmının atmosfere girerken yanacağını tahmin ediyor. Ayrıca uydunun bazı parçalarının gezegene düşebileceği ancak bu durumdan insanların zarar görme ihtimalinin oldukça düşük olduğu söyleniyor.