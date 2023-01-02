Dünya'mızı Tehdit Eden Uzay Çöpleriyle İlgili Önemli Gelişme

Uzay çöpleri şu anda Dünya'mız için korkunç bir sorun, özellikle de giderek daha fazla şirket uzaya uydu göndermeye devam ettikçe. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bu yıl birçok kez uzay çöplerinden kaçınmak için yön değiştirmesiyle, birçok kişi Dünya'yı etkileyen uzay çöpü bilmecesini çözmenin bir yolunu arıyor.

Görünüşe göre aranan bu çözüm çılgın bir stratosferik yamaç paraşütü ile gelebilir. Öyle ki aslında bu fikrin testleri 2022 yılının Nisan ayında gerçekleştirilmişti.

Testte bir yamaç paraşütü Dünya'nın stratosferinin önemli bir yüksekliğinden iki kez düşürüldü. Yamaç paraşütü oradan "uzay feribotunu" güvenli bir şekilde Dünya'ya indirmeyi başarmıştı. Outpost Technologies'in yaratıcısı, bu ilginç fikrin Dünya'nın yörüngesindeki çöplerin temizlenmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

Uzay çöpleriyle ilgili süregelen sorunlar, giderek daha fazla şirketin uzaya uydu göndermeye devam etmesiyle son yıllarda daha da kötüleşti. Bu da gezegenimizin yörüngesindeki enkaz miktarının artmasına neden oldu. Bu nedenle bu uzay çöpü sorununun çözülmesi uzay araştırmalarının geleceği için çok önemli hâle geldi.

Uzay Çöpleri Temizlenmezse Ne Olur?

Peki uzay çöpleri tam olarak neden önemli? Sorunun özü, uzay çöplerinin Uluslararası Uzay İstasyonu gibi uzay istasyonları da dâhil olmak üzere çeşitli uzay araçları için oluşturduğu tehlikelerden kaynaklanıyor. Uzaydaki çöp ve enkazlar, herhangi bir kontrollü yörüngeden çıkarma işlemi yapılmadan Dünya yörüngesinde bırakıldığında, uzayda kalarak gezegenimizin etrafında dönüyor ve genellikle Uluslararası Uzay İstasyonu gibi önemli uzay araçlarına yaklaşıyor.

Eğer uzay yolculuğu gelecekte halka da açılacaksa (ki planlar bu yönde) bu riski mümkün olduğunca ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu nedenle Outpost Technologies gibi pek çok şirket uzay çöpü sorununu çözmenin yollarını arıyor.

Peki bir yamaç paraşütü gerçekten çözüm olabilir mi? Testlere göre mümkün, keza sadece kontrollü bir yörüngeden çıkma imkânı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bu çöpleri tek parça halinde aşağı indirebileceğimiz anlamına gelir. Bu da bu çöp ve enkazların geri dönüştürülebileceği anlamına gelir ki bu da gelecekteki uzay araçlarının, istasyon parçalarının vb. maliyetini düşürmemizi sağlayacak.