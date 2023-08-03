Nintendo Switch 2'den Yeni Detaylar: Depolama Alanı ve Ekran Boyutu Ortaya Çıktı!

İnternette dolaşan yeni söylentilere göre Nintendo Switch 2 önemli miktarda dâhili bellek ve 8 inç LCD ekranla gelecek.

Son podcast'inde konuşan ve geçmişte resmî duyurulardan önce video oyunları hakkında pek çok bilgi veren Nate the Hate, Nintendo'nun yeni konsolu hakkında yorumda bulunarak bazı yeni bilgiler ortaya koydu.

Görünüşe göre konsol 2024 yılının sonlarında, Eylül ve Ekim ayları arasında, muhtemelen yeni bir 3D Super Mario oyunu eşliğinde piyasaya sürülecek.

8 inç LCD Ekran ve 512 GB Dâhili Depolama

Nate the Hate ayrıca Nintendo Switch 2'nin bazı özelliklerinden de bahsederek konsolun 8 inç LCD ekrana sahip olacağını, bunun standart Switch modelinin 6,2 inç ekranına kıyasla boyut açısından büyük bir yükseltme ve OLED modelinin 7 inç ekranına kıyasla nispeten daha büyük bir ekran olduğunu söyledi.

Bellek hakkında ise içerden duyduğu bilgilere göre hem standart Switch hem de OLED modeline göre büyük bir yükseltme olacak 512 GB'lık maksimum miktar ile oldukça önemli miktarda dâhili depolama alanı bulunacağını belirtti.

Nintendo Switch 2 henüz resmî olarak tanıtılmadı ancak görünüşe göre birden fazla geliştiriciye geliştirici kiti gönderildiği için yakın gelecekte konsol hakkında daha fazla şey duymamız muhtemel.

Peki sizin Nintendo Switch 2'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.