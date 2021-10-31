Bilime Göre Ölmüş Birinin Sesini Duymak Neden Olur?

Bilim insanları, ölmüş birinin sesini duymak ile ilgili ortaya atılan iddiaları ele alarak buna neden olabilecek faktörleri belirledi. Araştırma, bu yılın başlarında gerçekleştirildi ve bir insanın hayatını kaybetmiş bir insanın sesini nasıl duyduğu hakkında bazı önemli bilgiler sağladı.

Ölmüş Birinin Sesini Duymak ve Nedenleri

Yılın başlarında yayımlanan araştırmaya göre görevlere yüksek düzeyde katılmak, çocuklukta olağan dışı işitsel deneyimlere sahip olmak, işitsel halüsinasyonlara yatkınlığı olmak, hayatını kaybeden bir insanın sesini işitmenin başlıca nedenleri olarak saptandı. Bunların tümü birleştiğinde ya da bunlardan bir tanesi kendisini ağırlıklı olarak gösterdiğinde sessiz bir ortamda daha güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor.

Araştırmacılar, çalışmada elde edilen bulgunun şizofreni gibi akıl hastalıkları ile görünen rahatsız edici işitsel halüsinasyonların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Bu tür rahatsızlıklara özellikle bu alanı yakından inceleyen antropologlar ve bilim insanları tarafından oldukça merak duyuluyor.

Çalışmada yer alan bilim insanlarının ana hedefi, bu yönde bir işitsel deneyimi olan bazı kişilerin neden spiritüalist bir deneyim yaşadığını bildirirken diğerlerinin bunları daha üzücü bulduğunu daha iyi anlamak.

İngiltere'de yer alan Northumbria Üniversitesinden psikolog Peter Moseley, bu tür seslerin yaşamın erken dönemlerinde başladığını ve büyük bir çoğunlukla daha sonra kontrol edilebildiğini söyledi. Moseley, bunun gelişme evresinin anlaşılmasının çok önemli olduğunu da ayrıca vurguladı.

O ve İngiltere'deki Durham Üniversitesinden meslektaşı psikolog Adam Powell, spiritüalistleri normal insanlarından ayıran noktanın ne olduğunu belirlemek için İngiltere'deki Spiritualists' National Union'dan söz konusu iddiayı ileri süren 65 kişi ve sosyal medya aracılığı ile ulaşılan 143 kişi ile çalıştı.

Genellikle spiritüalistlerin yüzde 44,6'sının günlük olarak sesler duyduğu bildirildi. Yüzde 79'u bu seslerin günlük hayatlarının bir parçası haline geldiğini ifade etti. Çoğu kişi, sesleri kafasının içinde duyduğunu belirtirken yüzde 31,7'si bu seslerin dışardan geldiğini söyledi.

Anketin sonuçları oldukça dikkat çekiciydi. Çalışmada yer alan spiritüalistler genellikle paranormal olaylara daha çok inanıyordu, diğer insanların kendileri hakkında ne düşündüğünü ise daha az önemsiyordu. Aynı grup, ilk işitsel deneyimini ise ortalama olarak 21 ila 22 yaşlarında yaşadı.

Katılımcılar ayrıca halüsinasyon benzeri deneyimlerle daha az bağlantılı olduğunu bildirdi. Araştırmacılar, bu sonuçların ölülerin seslerini duymanın üzerinde akran baskının, olumlu bir sosyal faaliyetin ya da paranormal inanca sahip olmanın sonuçları olma olasılığının düşük olduğunu öne sürdü. Bunun yerine bu kişiler spiritüalizmi benimsemiş kişilerden oluşuyor çünkü yaşamları gereği bu tür deneyimler onlarla daha uyumlu hale geliyor.

Powell, ölülerin sesini duymak ile ilgili yapılan çalışmada toplanan bulguların özlem duygusu ile çok yakından bir bağlantısı olabileceğine işaret etti.