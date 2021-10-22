Neyim Var Uygulaması ile Sağlıkta Yeni Dönem Başladı!
Neyim Var uygulaması, Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunuldu. Peki, yeni hizmet tam olarak nedir ve nasıl kullanılır? İşte uygulama ile ilgili her şey!
Neyim Var uygulaması, Sağlık Bakanlığı tarafından resmi olarak hayata geçirildi. Hastaları muayene için doğru dala yönlendiren hizmetin merkezinde yapay zeka (AI) yer alıyor. Değerlendirme sürecinde hastanın şikâyetleri ele alınıyor ve buna bağlı olarak bir yönlendirme gerçekleştiriliyor.
Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, yakın bir zamanda yapmış olduğu bir açıklamada hastaları muayene için doğru uzmanlık dalına yönlendiren bir hizmet olan "Neyim Var" sayesinde hastaların doğru hekime daha kısa bir süre içerisinde ulaşabildiğini belirtti.
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Birinci, geçen hafta hayata geçirilen uygulamaya şimdiye kadar 2 milyon giriş yapıldığını belirterek hizmetin nasıl çalıştığına değindi. Birinci, uygulamanın öncelikle kullanıcılara belirli tıbbi sorular sorduğunu fakat bunların kullanıcıların anlayabileceği bir şekilde sorulduğunu ifade etti. Birinci, soruların ardından uygulamanın değerlendirmeden geçtiğini ve bunun ardından ise ilgili dal için öneride bulunduğunu söyledi.
Birinci, kullanıcılardan gelecek olan geri bildirimler ile tedavi sürecinin eskisinden çok daha etkin hale geleceğine işaret ederek bunun aynı zamanda hekimlere de çok büyük bir yardımının dokunacağını dile getirdi.
Birinci'ye göre uygulama, hekimin tanıya ne kadar hızlı ulaştığını ölçecek ve buna bağlı olarak o kişiye makale önermeye başlayacak.
Neyim Var Uygulaması Nasıl Kullanılır?
Uygulamaya e-Nabız ya da e-Devlet ile giriş yapabilmek mümkün. Yeni uygulamayı kullanmaya başlamak için aşağıda yer alan adımları takip edebilirsiniz.
- Neyim Var sitesine girin.
- Web sitesine girdikten sonra önünüze iki seçenek gelecek. Bunlar, "e-Devlet ile giriş" ve "e-Nabız ile giriş" seçeneklerinden oluşuyor. Burada hangi seçeneği kullanarak giriş yapacağınız tamamen size bağlı. Uygulamayı kullanmak için iki seçenekten birini kullanarak giriş yapın ve diğer adıma geçin.
- e-Devlet ile giriş seçeneğini kullandıysanız önünüze e-Devlet'e giriş yapmak için doldurulması zorunlu bilgiler gelecektir. Bu bilgileri doldurduktan sonra açılacak sayfada uygulamaya onay vermeniz gerekiyor. Bu işlemin ardından Neyim Var'ı kullanmaya başlayabilirsiniz.
- e-Nabız ile giriş seçeneğini kullanırsanız e-Nabız'a yönlendirilirsiniz. Burada T.C. kimlik numaranızı ve e-Nabız şifrenizi girdikten ya da diğer giriş seçeneklerinden birini kullandıktan sonra e-Nabız'a giriş yaptıktan sonra e-Nabız uygulamasında yer alan "Neyim Var uygulamasına erişmek için tıklayınız" yazısının üzerine tıklayın.
- Bu adımların ardından Neyim Var adlı uygulama sizi yönlendirmeye başlayacaktır.
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