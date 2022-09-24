NASA, Pasifik Okyanusu'nda Yeni Ada Keşfetti

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), Pasifik Okyanusu'nda yeni ada tespit etti. Keşfedilen adaya ait bir görsel de paylaşıldı. Peki, keşfedilen ada nasıl ortaya çıktı? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Pasifik Okyanusu'nda Yeni Ada Ortaya Çıktı

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, yakın zamanda oluşmuş bir ada keşfetti. Keşfedilen adanın Pasifik Okyanusu'nda olduğu açıklandı. NASA, söz konusu adanın nasıl ortaya çıktığına dair oldukça önemli bilgiler de paylaştı.

Tonga Adaları'nda yer alan Home Reef isimli yanardağında gerçekleşen bazı patlamalar sonucunda bir ada meydana geldi. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından paylaşılan bilgilere göre 10 Eylül tarihinden itibaren başlayan patlamalardan on bir saat sonra yeni adanın oluştuğu fark edildi.

Tonga Jeoloji Hizmetleri, söz konusu adanın deniz seviyesinden 33 fit yani yaklaşık olarak 10 metre yükseklikte ve 4 bin metrekare genişliğinde olduğuna inanıldığını ifade etmişti fakat altı gün sonra adanın 24 bin metrekare genişliğe ulaştığı gözlemlendi.

Yukarıda yer alan ada fotoğrafı, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin Operational Land Imager-2'nin bir parçası olan Landsat 9 tarafından çekildi. Söz konusu fotoğrafın 14 Eylül tarihinde çekildiği açıklandı. Maalesef görüntü, adanın ilk ortaya çıktığı günden bu yana ne kadar büyüdüğünü gözler önüne sermiyor.

NASA, Pasifik Okyanusu'nda tespit edilen adanın çok uzun süre boyunca varlığını sürdüremeyeceğini düşünüyor. Yanardağlar tarafından oluşan adaların çoğu kısa ömürlüdür ancak bazıları birkaç yıl boyunca varlığını sürdürebildi. Elbette bu adanın da uzun ömürlü olup olmayacağı belli değil.

Home Reef yanardağında 1852 yılından bu yana dört büyük patlama gerçekleşti. Gerçekleşen patlamalardan sonra küçük adalar oluştu. Bunların yanı sıra 1984 ve 2006'daki patlamalar ise 70 metre yüksekliğe kadar kayalıklara sahip devasa geçici adaların meydana gelmesini sağladı.

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