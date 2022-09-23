James Webb Uzay Teleskobu, Neptün'ü Görüntüledi

Yeni konuşlandırılan James Webb Uzay Teleskobu, Neptün'ün on yıllardır elde edilen en net görüntüsünü yakaladı.

2021'in sonunda fırlatılan şimdiye kadar yapılmış en güçlü uzay teleskobu, uzaklardaki bu gezegeni yeni bir ışıkta göstermek için kızılötesi görüntüleme yeteneklerini kullandı. Özellikleri arasında Neptün'ün göze çarpan dar halkaları ve NASA'nın Voyager 2'nin yakınından geçtiği 1989'dan beri tespit edilmediğini söylediği daha sönük tozlu halkalar yer alıyor.

Neptün sistem uzmanı ve Webb bilim insanı Heidi Hammel, NASA'nın web sitesinde, "Bu soluk, tozlu halkaları son gördüğümüzden bu yana otuz yıl geçti ve onları kızılötesinde ilk kez görüyoruz." dedi.

Gelecek Yıllarda Neptün'le İlgili Çalışmalar Yürütülecek

Voyager ve Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen görüntülerde gezegenin olağan mavi görünümü, Neptün'ün metan atmosferi tarafından kırmızı ve kızılötesi ışığın soğurulmasının sonucudur ancak Webb'in Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam), 0,6 ila 5 mikron arasında yakın kızılötesi aralığındaki nesneleri yakalar, bu nedenle Neptün Webb'e mavi görünmez.

Webb teleskobu tarafından çekilen görüntü aynı zamanda Neptün'ün en büyüğü Triton da dâhil olmak üzere bilinen 14 uydusundan yedisini gösteriyor.

Webb ekibi, önümüzdeki yıl Neptün'ün daha ileri çalışmalarını yürütmek için uzay teleskobunu kullanmayı planlıyor.