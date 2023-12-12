PlayStation 2023 Wrap-Up Yayınlandı: Bu Yıl En Çok Hangi Oyunu Oynadınız?

Marvel's Spider-Man 2, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Final Fantasy XVI ve daha birçok popüler oyunun piyasaya sürülmesiyle 2023 yılı oyun anlamında PlayStation tarafında oldukça başarılıydı.

Muhteşem oyunlar ve deneyimlerle dolu bir yılı daha kutlamak için Sony, PlayStation 2023 Wrap-Up'ın bugün resmî olarak paylaşıldığını açıkladı.

PlayStation 2023 Wrap-Up'a Nasıl Erişilir?

PlayStation 2023 Wrap-Up'ınızı kontrol etmek için bu site ye gidin.

ye gidin. Açılan sayfada PSN hesabınıza giriş yaparak yıllık özetinizi kontrol edebilirsiniz.

Bugünden başlayarak 12 Ocak 2024'e kadar, bir PS4 veya PS5 oyuncusu olarak, en çok oynanan oyunlar, kazanılan kupalar, aylık oyun istatistiklerinizin bir dökümü ve kişiselleştirilmiş oyun tarzınız gibi yıl içindeki başarılarınızı özetleyen PlayStation 2023 Wrap-Up deneyiminize erişebilir ve paylaşabilirsiniz.

2023 Wrap-Up deneyimleriniz 2023'ün sonuna kadar güncellenmeye devam edecek, bu nedenle tüm yıl özetiniz için 12 Ocak'a kadar tekrar kontrol edebilirsiniz.

Peki sizin bu yıl içerisinde PlayStation'da en çok oynadığınız oyun neydi? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.