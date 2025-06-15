PlayStation Dünyasında Bir Dönem Sona Erdi! PS4 mü PS5 mi?

Sony, Kasım 2020'de piyasaya sürdüğü en yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile oyun dünyasında yeni bir kapıyı araladı. Selefine kıyasla daha yüksek performans ve ses deneyimi sunan bu konsol, buna rağmen yıllardır PlayStation 4'ün yerini alamamıştı. Son gelen rapora göre bu durum artık değişti.

PlayStation 5'in Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı PlayStation 4'ü Geçti

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında yayımlanan raporda PS4 ve PS5 kullanıcı sayılarının başa baş olduğu belirtilmişti. Bu tablo PS4 sahiplerinin eski konsollarından vazgeçemediğini açıkça gözler önüne seriyordu. Ancak kısa süre önce açıklanan güncel veriler, bu dengenin PS5 lehine bozulduğunu gösterdi.

Sony’nin yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği sunumda paylaşılan bilgilere göre PlayStation platformunun aylık aktif kullanıcı sayısı 124 milyona ulaştı. Bu devasa kitlenin büyük çoğunluğunu ise artık PlayStation 5 kullanıcıları oluşturuyor. Yani lider değişti.

PlayStation CEO'su Hideaki Nishino, konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etti;

Platformumuz her zamankinden daha güçlü. Daha fazla oyuncuyu kendimize çekiyoruz ve artık 124 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahibiz. Geniş içerik ve hizmet yelpazemiz sayesinde bu oyuncular her zamankinden daha fazla etkileşimde bulunuyor. Bu da rekor seviyede oyun oynama süresiyle sonuçlandı. Platformumuz daha ulaşılabilir hale geldi ve PlayStation 5, içeriklerimizi deneyimlemenin en iyi yolu olarak oyuncu tabanımızın büyümesini sağladı. Bu oyuncular önceki nesillere kıyasla içerik ve hizmetlere daha fazla harcama yapıyor. Ancak PlayStation 4 hala içeriklerimize erişim açısından mevcut oyuncular için önemli bir araç ve onları desteklemeye devam edeceğiz - PlayStation CEO'su Hideaki Nishino

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