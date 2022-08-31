PlayStation 4 (PS4) Fiyatları ve Özellikleri

PlayStation 4 fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı, yeni bir oyun konsolu satın almak isteyen çok sayıda kişi tarafından en fazla merak edilen soruların başında geliyor. Peki, yıllar önce piyasaya sürülen konsolun ücreti ne kadar? Bu yazıda merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, 2013 yılının kasım ayında PlayStation 4 isimli oyun konsolunu piyasaya sürdü. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oldukça beğenilen konsolun 2016 yılının eylül ayında Slim sürümü, 2016 yılının kasım ayında ise Pro versiyonu çıktı.

Uzun yıllar önce piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiren PS4'ün fiyatı, yeni bir oyun konsolu satın almak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, teknoloji devi tarafından geliştirilen oyun konsolu ne kadara satılıyor?

PlayStation 4 (PS4) Fiyatları Ne Kadar?

PS4 Pro 1 TB fiyatı : 10 bin TL civarında.

: 10 bin TL civarında. PS4 Slim 500 GB fiyatı : 8 bin 700 TL civarında.

: 8 bin 700 TL civarında. PS4 500 GB fiyatı: 8 bin 550 TL civarında.

PlayStation 4 Pro isimli oyun konsolunun 1 TB depolama alanına sahip olan sürümü internette 10 bin TL civarında fiyat etiketi ile bulunabiliyor. PlayStation 4 Slim modelinin 500 GB depolama alanına sahip olan versiyonu ise 8 bin 700 TL civarında fiyata satılıyor.

Dünya genelinde çok popüler bir oyun konsolu olan PlayStation 4'ün 500 GB depolama alanına saihp olan sürümü 8 bin 550 TL civarında fiyata bulunabiliyor.

Not: Fiyatlar zaman içerisinde artabilir ya da azalabilir. Bu sebepten ötürü yeni bir konsol almak istiyorsanız internet üzerinden fiyatlara göz atabilirsiniz.

PlayStation 4 Özellikleri Listesi

İşlemci: 8 çekirdekli AMD Jaguar

GPU: 1,84 TFLOPS, AMD Radeon

RAM: 8 GB GDDR5

Depolama Alanı: 500 GB / 1 TB

Ağırlık: Yaklaşık 2,1 kilogram

Güç: AC 100-240 V, 50/60 Hz

Dünyanın en popüler oyun konsolları arasında yer alan PS4'ün işlemci tarafında 8 çekirdekli AMD Jaguar yer alıyor. GPU tarafında ise 1,84 TFLOPS, AMD Radeon bulunuyor. 8 GB GDDR5 RAM'in yer aldığı konsol yaklaşık olarak 2,1 kilogram ağırlığında.

Güç tarafında AC 100-240 V, 50/60 Hz değerlerine sahip olan konsolda 500 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği bulunuyor. Peki, PS4 Pro modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor?

PS4 Pro Özellikleri Neler?

İşlemci: 8 çekirdekli AMD Jaguar

GPU: 4,20 TFLOPS, AMD Radeon

RAM: 8 GB GDDR5

Depolama Alanı: 1 TB

Ağırlık: Yaklaşık 3,3 kilogram

Güç: AC 100-240 V, 50/60 Hz

Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından geliştirilen PlayStation 4 Pro isimli oyun konsolunda tıpkı PS4'teki gibi 8 çekirdekli AMD Jaguar işlemcisi yer alıyor. GPU tarafında ise 4,20 TFLOPS, AMD Radeon bulunuyor.

8 GB GDDR5 RAM'in yer aldığı oyun konsolunda 1 TB depolama alanı sürümü mevcut. Yaklaşık olarak 3,3 kilogram ağırlığındaki konsolun güç tarafında AC 100-240 V, 50/60 Hz yer alıyor.

Bu yazıda uzun yıllardır dünya genelinde popülerliğini devam ettirmeyi başaran PlayStation 4 fiyatı ne kadar sorusu dahil olmak üzere bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca oyunculara göre en iyi 10 PS4 oyunu listemize de göz atabilirsiniz.